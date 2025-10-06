Portugalci dokončno ostali brez Joaa Nevesa

Joao Neves, igralec sredine igrišča pri francoskem PSG, je dokončno odpovedal nastop za portugalsko nogometno reprezentanco v prihajajočih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2026 proti Irski in Madžarski, poroča AFP. Enaindvajsetletnik, ki je veljal za enega najbolj obetavnih mladincev na svetu, še ni okreval po poškodbi.

Joao Neves si je septembra poškodoval levo stegno na uvodni tekmi lige prvakov proti Atalanti (4:0). Portugalec je moral z igrišča v 58. minuti. Da poškodba ni nedolžna, se je videlo, potem ko je grimasa zaradi bolečine spačila njegov obraz.

Portugalska nogometna zveza (FPF) je Nevesa najprej vključila na seznam za tekmi proti Irski in Madžarski, vendar pa so nato naknadno sporočili, da so se posvetovali z zdravniško službo pri PSG ter ugotovili, da portugalski reprezentant ni fizično sposoben za sodelovanje na tekmah selecaa.

Selektor Roberto Martinez je na njegovo mesto vpoklical levega bočnega branilca Lazia Nuna Tavaresa.

Portugalska, ki je vodilna v skupini F z dvema zmagama na dveh tekmah, se bo v soboto pomerila z Irsko, nato pa 14. oktobra z Madžarsko na stadionu Alvalade v Lizboni.

