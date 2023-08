Chukwuemeka je moral pod kirurški nož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Avstriji rojeni 19-letni obetavni angleški vezist Carney Chukwuemeka, ki igra za Chelsea, je moral v ponedeljek pod kirurški nož. Angležu nigerijskega rodu so operirali koleno po poškodbi, ki jo je staknil na nedeljski tekmi angleške nogometne lige proti West Hamu, so potrdili pri Chelseaju.

Chukwuemeka je v 28. minuti dosegel izenačujoči zadetek, preden je bil prisiljen zapustiti igrišče ob polčasu na londonskem stadionu, poroča nemška tiskovna agencija dpa, kjer je Chelsea doživel poraz z 1:3 proti West Hamu.

"Carney je bil operiran in bo zdaj začel okrevanje," so sporočili iz Chelseaja. Po napovedih bo odsoten vsaj šest tednov.

Chelsea je pred 12 meseci podpisal šestletno pogodbo z 19-letnikom, ki se je Londončanom pridružil iz Aston Ville.

"Od veselja do bolečine v nekaj minutah. Moj prvi gol za Chelsea. Trenutek, o katerem sem molil in sanjal že od otroštva. Manjši neuspeh, a vrnil se bom močnejši kot kdaj koli prej. Hvala navijačem Chelseaja za vašo ljubezen in podporo. Se vidimo kmalu," je Chukwuemeka zapisal na Instagramu.

