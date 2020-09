Dušan Kosić si ne dela utvar

Ob 16. uri se bo v Erevanu začel dvoboj 3. kroga kvalifikacij za ligo Europa. Čeprav slovenski prvak Celje vsaj na papirju kotira višje od najboljšega kluba iz Armenije, so v celjskem taboru pred današnjim gostovanjem zelo previdni. ''Ne delamo si utvar, da nas čaka lahko delo. Tekmec bo zahteven, a verjamem, da lahko uspešno zaključimo tekmo,'' pred dvobojem, ki ga bodo pozorno spremljali tudi v Srbiji, sporoča strateg rumeno-modrih Dušan Kosić in dodaja, da zaupa fantom.

Pred Celjani je evropski izziv, na katerem lahko podaljšajo sezono in poskrbijo, da bi lahko prihodnji četrtek trkali na vrata sanjskega uspeha, preboja v skupinski del lige Europa. Pričakovanja so še toliko večja, ker so Celjani z zadnjim nastopom, ko so v jubilejnem 100. štajerskem derbiju prekrižali načrte Mariboru (2:2) in prvič v tej sezoni v domačem prvenstvu dosegli dva zadetka, nakazali, kako se forma vzpenja. To pa je nekaj, kar bi po ''zaspanem'' vstopu v sezono in odhodu najboljšega strelca ter asistenta Daria Vizingerja lahko pripomoglo k zmagi v Erevanu.

Ararat-Armenia je resna ekipa

Celjani so v zadnjem evropskem nastopu izgubili proti Moldeju. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Vstop v sezono ni bil optimalen, s tem se soočamo. Skušamo ostati mirni, osredotočeni na tisto, kar nas čaka, po drugi strani pa se počutimo privilegirane, da sploh lahko Slovenijo in Celje zastopamo na mednarodni ravni. Tekma v Mariboru je odpravila stanje zakrčenosti. Zaupam fantom,'' je dobre volje trener Dušan Kosić, ki ima pred današnjo tekmo v Armeniji sladke skrbi. Zadovoljen je s trenutno podobo fantov in vnemo igralcev na treningu.

Boj za začetno enajsterico je velik in izenačen, za končno zasedbo, ki bo začela dvoboj, pa se bo odločil šele na dan tekme. ''Smo samozavestni, želimo biti uspešni tudi naprej,'' sporoča iz Erevana, kjer bo tekma potekala na glavnem igrišču Akademskega centra.

Ararat, najvišji vrh v Turčiji (5.165 metrov), velja v očeh Armencev za sveto goro. Po njej je imenovan tudi mladi klub, ki je v prejšnji sezoni osvojil naslov armenskega prvaka. Foto: Reuters

O tekmecu, ki je v kvalifikacijah za ligo prvakov najprej po podaljšku izgubil proti ciprski Omonii, nato pa po pravcati drami po podaljšku izločil prvaka Luksemburga Folo Esch (čeprav je zaostajal že z 1:3), je spregovoril s spoštljivimi besedami.

''Poseduje individualno kakovost, igral V zvezni vrsti Ararat-Armenie igra tudi 34-letni Francoz Yoan Gouffran, nekdanji mladi francoski reprezentant, ki je vrsto let branil Bordeaux, bil z njim tudi francoski prvak, na Otoku pa je pustil največji pečat pri Newcastlu. Foto: Reuters ci večinoma prihajajo iz drugih držav. Na prejšnjih tekmah v Evropi so pokazali, kako resna ekipa so. Na igrišču so ustvarjalni. Ne delamo si utvar, da nas čaka lahko delo. Proti njim bomo morali igrati kompaktno, agresivno, z dobrimi tranzicijami, da bomo dobivali druge žoge. V dvobojih moramo biti pogumni in natančni. Na tej ravni moraš biti maksimalno zbran, nikakor se nam ne sme zgoditi, da bi nam misel ušla z igrišča,'' opozarja Ljubljančan, ki je letos popeljal Celjane do zgodovinskega državnega naslova. Danes verjame, da bo spremljal dobro predstavo svojih izbrancev. Tako kot v prejšnji sezoni, ko so bili najboljši takrat, ko je bilo to najbolj potrebno.

Bolj se obremenjuje s Celjem kot gostitelji

Celjani želijo ponoviti začetni del predstave iz Ljudskega vrta. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako pa o tekmecu razmišlja branilec Žan Zaletel? ''Imajo nekaj individualno zelo kakovostnih igralcev, ki se lahko pohvalijo z dobrimi karierami, a se ne smemo toliko obremenjevati z njimi kot z nami, našo podobo na igrišču. Če bomo odigrali tako kot smo prve pol ure proti Mariboru, se nimamo ničesar bati,'' je mladi steber obrambe Celjanov prepričan, da ima slovenski prvak danes dobre možnosti za napredovanje.

Dvoboj bodo spremljali tudi v Srbiji, saj bo zmagovalec obračuna v 4. krogu kvalifikacij za evropsko ligo gostil prav srbskega prvaka Crveno zvezdo, trener Kosić pa pred dvobojem ni pozabil zaželeti veliko sreče tudi Muri, še drugemu slovenskemu predstavniku, ki vztraja v boju za evropsko ligo, in bo danes v Fazaneriji gostila sloviti PSV Eindhoven.