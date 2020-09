Vesela novica za Celjane, na dolgo pot z vsemi orožji

Če Celjani v novi sezoni še čakajo na prvo zmago v domačem prvenstvu, kjer branijo naslov, pa so jo v Evropi že dočakali. V uvodnem nastopu so premagali irski Dundalk, nato pa v knežjem mestu kljub vodstvu izgubili z Moldejem in izpadli iz boja za ligo prvakov. Uefa jim ponuja popravni izpit, evropske sanje zdaj naskakujejo v kvalifikacijah za evropsko ligo, kjer se bodo v četrtek predstavili v Armeniji.

Aktualni slovenski nogometni prvaki so v evropskih tekmovanjih odigrali 28 tekem. Pomerili so se proti tekmecem iz Danske, Turčije, Izraela, Rusije, Srbije, Slovaške, Švice, Severne Makedonije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Moldavije, Norveške, Poljske in Irske, v četrtek pa bodo zbirko v Erevanu dopolnili še z armenskim predstavnikom.

Rezultat testiranja razveselil Celjane

Dušan Kosić verjame, da lahko Celjani v Armeniji prekrižajo načrte gostiteljem. Ararat-Armenia je sicer mladi klub, ki je bil ustanovljen šele leta 2017 na temelju igralcev erevanske nogometne akademije in mladih igralcev Pjunika. Foto: Grega Valančič/Sportida V 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa bodo gostovali pri armenskem prvaku, mladem klubu Ararat-Armenia. Če bi Kosićeva četa preskočila armensko oviro, bi si zagotovila napredovanje v odločilni krog kvalifikacij, kjer bi računala na prednost domačega igrišča proti beograjski Crveni zvezdi. To bi bil velik dogodek za celjski klub, njegov največji evropski dosežek v več kot 100-letni zgodovini, tako da pri rumeno-modrih ne manjka dodatne motivacije.

Ponedeljkovo testiranje na novi koronavirus je postreglo z veselimi novicami. V taboru slovenskih prvakov ni okuženih igralcev, tako da bo lahko Dušan Kosić računal na najmočnejšo zasedbo. Z njo je v soboto na jubilejnem 100. štajerskem derbiju pokvaril načrte Mariboru in v Ljudskem vrtu osvojil točko (2:2). Nasmihala se mu je celo zmaga, a je nato gostiteljem z atraktivnim zadetkom zagotovil remi Rok Kronaveter.

Kaj se je dogajalo na 100. štajerskem derbiju?

Potencirati dobre stvari in biti disciplinirani

Celjani so v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov ostali praznih rok proti Moldeju. Foto: Grega Valančič/Sportida Celjani tako še vedno pogrešajo zmago v domačem tekmovanju. Po štirih nastopih imajo le dve točki, so pa proti Mariboru nakazali, da se dviguje učinkovitost v napadu, saj so prvič v tej sezoni dosegli na eni tekmi dva zadetka. "Soočamo se s tem, da podoba ni tako šampionska, kot bi pričakovali. Brez garanja, sprintanja ne bo šlo. Poskušali bomo potencirati dobre stvari in biti disciplinirani," je po remiju v Ljudskem vrtu, še zadnji popotnici za gostovanje v Armeniji, povedal trener Kosić. Zaupa svojim igralcem, še vedno zatrjuje, kako ima na voljo dobro in kakovostno ekipo.

Pri Celju se je dogodilo nekaj sprememb. Odšel je športni direktor Branko Veršič, Robert Koren ni več del strokovnega vodstva, igralski kader pa je zapustil najboljši strelec (in podajalec) Dario Vizinger, ki je konec prejšnjega tedna v Avstriji že dočakal prvenec med zadetki. Trener Kosić opozarja nogometaše, da morajo ostati umirjeni in se zavedati, kako so šli stopnico višje. ''Igramo tekme s samimi državnimi prvaki,'' poudarja Ljubljančan. Celjani so premagali irskega prvaka, proti norveškemu pa so priznali premoč (1:2) in se poslovili od lige prvakov.

Če bi Celjani izločili armenskega prvaka, ki je v prejšnjem krogu kvalifikacij po podaljšku premagal prvaka Luksemburga Folo Esch (4:3), bi jih v play-offu čakal domač spopad s Crveno zvezdo, s katero so se nazadnje pomerili v začetku leta na prijateljskem dvoboju v Turčiji. Dvoboj v Erevanu se bo v četrtek začel ob 16. uri po slovenskem času.