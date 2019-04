Čeferina sram zaradi nedavnih rasističnih izpadov

Angleški zvezdniki Raheem Sterling, Danny Rose in Callum Hudson-Odoi so bili žrtve rasizma s strani črnogorskih navijačev med kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2020, zaradi rasističnih izpadov navijačev so bili kaznovani Inter Milano, Dinamo Zagreb in Dinamo Kijev, zadnji incident pa se je zgodil v torek zvečer na tekmi italijanskega prvenstva, ko so navijači Cagliarija žalili Moiseja Keana, mladega napadalca Juventusa.

"Sram me je, da moramo leta 2019 imeti konferenco za promocijo enakosti. Prav tako je zaskrbljujoče, da svetovni voditelji in politiki zmanjšujejo pomen teh rasističnih in diskriminatornih incidentov," je dejal Aleksander Čeferin.

Angleški nogometaši so bili žrtve rasističnih zmerljivk v Podgorici. Foto: Reuters

Sodniki naj bodo pogumni in naj prekinjajo tekme

Dodal je, da bodo sodnikom naročili, naj jih ne bo strah prekiniti tekmo, ko opazijo rasistične izpade. "Mislim, da bi v trenutku, ko bi bila tekma ustavljena, 90 odstotkov ljudi brcnilo v zadnjico tiste idiote, ki so poskrbeli za izpade," je povedal prvi mož Uefe in nadaljeval: "Smo leta 2019 in ne sto let nazaj. Znova se bomo pogovorili s sodniki in jim naročili, naj bodo samozavestni in naj se ne bojijo ukrepati."

"Rasizem je velika težava, ne le na Balkanu ali vzhodni Evropi. Tu je tudi Italija, ki ima enega največjih problemov z rasizmom, seksizmom in homofobijo. Pa tudi v Angliji imate te težave. Toda to so težave netolerantnih ljudi, ne težave narodov," je zbranim povedal Čeferin.

Raheem Sterling se je na izpade odzval takole. Foto: Reuters

Zdajšnja navodila sodnikom narekujejo prekinitev ali odpoved tekme zaradi rasističnih incidentov, če so ti "močni in intenzivni". Zato je predsednik angleške nogometne zveze Greg Clarke pozval k ostrejšim pravilom.

Da stremijo k temu, je pokazala tudi raziskava, objavljena novembra lani, v kateri je kar polovica navijačev na stadionih v Veliki Britaniji dejala, da je bila priča rasizmu na tekmah.

Bonucci: Kean ne bi smel izzvati domačih navijačev

Na drugi strani pa je precej zanimanja požela izjava Keanovega soigralca iz Juventusa Leonarda Bonuccija, ki je dejal, da je Kean polovično odgovoren za rasistične vzklike Cagliarijevih navijačev, saj naj bi neprimerno proslavljal svoj zadetek za končnih 2:0.

V torek je bil tarča navijačev Cagliarija, katerega barve brani tudi slovenski reprezentant Valter Birsa, mladi napadalec Juventusa Moise Kean. Foto: Reuters

Kean se je namreč postavil pred tribuno domačih privržencev in z razširjenimi rokami izzval bes. Navijači so ga na piko vzeli že v prvem polčasu, ko je dobil rumeni karton, po zadetku pa so se (opičji) vzkliki še okrepili. Namenjeni so bili tudi Blaisu Matuidiju in Alexu Sandru.

Kean je po tekmi na Instagramu branil svojo potezo: "Najboljši odgovor na rasizem," je zapisal.

A Bonucci je dejal, da Kean ne bi smel izzvati domačih navijačev. "Kean ve, da ko zabije zadetek, ga proslavi s soigralci. Ve, da bi moral drugače reagirati. Po zadetku so bili rasistični vzkliki, Blaise jih je slišal in bil jezen. Mislim pa, da je krivda na vsaki strani 50-odstotna, saj Moise ne bi smel tako reagirati, Cagliarijevi navijači pa prav tako ne," je povedal Bonucci in dodal: "Smo profesionalci, moramo dajati zgled in nikogar provocirati." Z Bonuccijem se je strinjal tudi trener Juventusa Massimiliano Allegri.

