Policija preiskuje domneven rasističen napad na Sterlinga, Chelsea ukrepal

Incident se je zgodil med prvim polčasom tekme, ki jo je Chelsea dobil z 2:0, ko je Sterling izven igrišča pobiral žogo. Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo, kako se nekateri domači navijači verbalno spravijo na Sterlinga, pri čemer naj bi vsaj eden izmed njih uporabljal rasistična gesla, poroča časnik The Guardian.

V preiskavo se je vključil tudi londonski klub, ki je že v nedeljo obljubil pomoč organom pregona pri izsleditvi odgovornih in ugotavljanju dejstev. Klub je v ponedeljek popoldne sporočil, da bo štirim navijačem prepovedal vstop na tekme, poroča spletni portal BBC.

Raheem Sterling, smiling in the face of racists.



Powerful picture. 💪 pic.twitter.com/vIyyjjGmtT