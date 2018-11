PSG sredi preiskave, igralce naj bi iskali na podlagi barve kože

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri PSG-ju so se znašli na udaru kritik in sredi preiskave. Foto: Reuters

Francosko tožilstvo je začelo s preiskavo domnevne etnične diskriminacije pri nogometnem velikanu Paris Saint-Germainu, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil sodni vir v Parizu. Pred 11 dnevi je novičarska stran Mediapart razkrila, da so skavti francoskih prvakov iskali nove igralce na podlagi barve kože.

Skavti so talente ocenjevali na rasističen način, na podlagi barve kože in izvora igralcev. PSG je razkritje Mediaparta priznal, vodstvo kluba pa za to naj ne bi vedelo, navaja AFP.

Francoski zakon sicer prepoveduje zbiranje osebnih podatkov, povezanih z raso in etničnimi koreninami, zato se je pariški velikan po razkritju tudi znašel sredi številnih obtožb. PSG je priznal, da so njihovi skavti res uporabljali omenjene podatke, a za to naj ne bi vedelo najvišje vodstvo kluba. PSG je prejšnji teden sporočil, da je začel notranjo preiskavo.

