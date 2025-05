Še nikoli ni bilo lažje najti popolnega akumulatorja: nova serija Varta

Avtomobilski trg se hitro spreminja in postaja vse bolj zapleten, potreba po zanesljivih in učinkovitih akumulatorjih pa še nikoli ni bila večja. Clarios , vodilni svetovni proizvajalec akumulatorjev z več kot 130 leti izkušenj, je prenovil paleto izdelkov svoje vodilne blagovne znamke EMEA, VARTA, da bi izpolnil te zahteve. Novi portfelj VARTA revolucionira izbiro akumulatorjev in zdaj je iskanje idealne rešitve hitrejše, enostavnejše in bolj intuitivno!

Zakaj je izbira pravega akumulatorja ključnega pomena?

Tudi tehnologija akumulatorjev mora slediti vse večji modernizaciji in elektrifikaciji vozil. Napredne tehnologije, kot sta EFB in AGM, so bistvenega pomena za podporo sistemom start-stop ter klasičnim in električnim vozilom. Vendar pa vse večja raznolikost vozil in tehnologij akumulatorjev prinaša določeno stopnjo zapletenosti, kar je lahko izziv za lastnike vozil, upravljavce voznih parkov in serviserje. V odgovor na to vprašanje je VARTA preoblikovala svojo paleto izdelkov za večjo jasnost in udobje.

Poenostavljen asortiman za sodobne zahteve

Nova ponudba VARTA je jasno strukturirana, s čimer omogoča enostavno izbiro pravega akumulatorja. S prestrukturiranjem tehnološke ponudbe in uvedbo intuitivnih funkcij zagotavlja, da lahko stranke in serviserji hitro sprejmejo samozavestno odločitev.

Nova barvna shema za enostavno prepoznavanje. VARTA je uvedla nove barve etiket, ki omogočajo enostavno identifikacijo in izbiro tehnologij: Foto: VARTA

Srebrna za akumulatorje EFB: razviti za vozila s sistemom start-stop in za gospodarska vozila s standardnimi hotelskimi funkcijami in namestitvijo na koncu okvirja, ki zahtevajo boljšo zmogljivost.

Zlata za akumulatorje AGM: za aplikacije z visokimi energetskimi zahtevami, kot so napredni sistemi start-stop, električna vozila in gospodarska vozila z različnimi hotelskimi funkcijami. Ta barvni sistem v kombinaciji z jasno vidnimi informacijami o vrsti tehnologije, zmogljivosti in logotipu VARTA poenostavlja postopek odločanja na vsakem prodajnem mestu.

Nove vrste akumulatorjev za širšo pokritost.

Da bi izpolnili zahteve sodobnih vozil, je VARTA predstavila napredne tipe akumulatorjev, kot sta EFB H9 in AGM H3. Ti akumulatorji so zasnovani za večje potrebe po energiji in zagotavljajo zanesljivo delovanje in učinkovitost v zahtevnih pogojih. Za gospodarska vozila posodobljena ponudba ProMotive zdaj vključuje akumulatorje EFB A in AGM B, zasnovane za napredne nizkonapetostne sisteme v sodobnih gospodarskih vozilih.

Podpora za storitve in vozne parke

VARTA ponuja celovito podporo za storitve in vozne parke. Izkoristite na primer funkcijo iskanja akumulatorjev, ki vam pomaga najti pravi akumulator in ga pravilno namestiti. Dodatni programi usposabljanja VARTA pomagajo servisnim tehnikom, da ostanejo na tekočem z najnovejšimi akumulatorji, tehnologijami in načini namestitve. Program VARTA Fleet zagotavlja neposreden dostop do tehničnega strokovnega znanja, prilagojenih nasvetov za nakup in orodij za optimizacijo zmogljivosti akumulatorjev. Orodja, kot je kalkulator stroškov akumulatora (TCO), omogočajo upravljavcem voznih parkov, da prihranijo denar z izbiro prave tehnologije in zagotovijo, da podjetje ostane konkurenčno in pripravljeno na prihodnost.

Čas je za enostavnejše procese

Z uvedbo jasno strukturirane ponudbe in novih naprednih tehnologij VARTA zagotavlja, da izbira popolnega akumulatorja ni več izziv. Posodobljena paleta izdelkov VARTA ponuja zanesljivost, učinkovitost in preprostost. Odkrijte novo serijo VARTA še danes in občutite razliko. Ker še nikoli ni bilo lažje najti popolnega akumulatorja.

Za več informacij obiščite varta-automotive.com.

Clarios EMEA, Am Leineufer 51, 30419 Hannover, Nemčija