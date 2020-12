Čeferin spodbudil k cepljenju proti koronavirusu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se danes zavzela za skupno spodbujanje cepljenja proti novemu koronavirusu. "Ljudje so zelo skeptični, s skupnim pristopom jih lahko prepričamo, da je to dobro," je po pogovoru povedal Čeferin.

Predsednik Uefe je virtualni pogovor s von der Leynovo opisal kot zelo prijeten. Izpostavil je, da sta se pogovarjala o tem, da bi morali skupaj spodbujati učinkovitost in potrebnost cepljenja, ter da sta menila, da bi se morali voditelji organizacij v Evropi osebno cepiti in s tem dati zgled drugim. "Težko bi zahteval od igralcev in navijačev, da se cepijo, ko bi vprašali mene, bi pa rekel, da še malo čakam," je ponazoril.

Kot drugo ključno temo pogovora je Čeferin izpostavil ekologijo in evropski zeleni dogovor. Pogovarjala sta se o tem, da bo tudi Uefa pristopila in pomagala. Fundacija Uefe za otroke po predsednikovih besedah ogromno pomaga otrokom po svetu, premalo pa naredijo na področju ekologije. "Če otroci ne bodo imeli čistega zraka, bo več bolezni in posledice bodo trpeli pozneje," je ponazoril.

Poleg tega je predsednik Uefe poudaril še eno temo: skupno podporo evropskemu modelu športa. Ta pomeni po njegovih besedah šport, ki ni rezerviran samo za elito, ki je solidaren in ki investira po vsej Evropi. "Nasprotujemo zaprtim sistemom, namenjenim izključno pridobivanju profita," je še izpostavil Čeferin v virtualnem pogovoru s slovenskimi dopisniki v Bruslju.

V torek se je Čeferin na videokonferenci sestal tudi s predsednikom Evropskega parlamenta Davidom Sassolijem. Zavezala sta se k spodbujanju vključevanja in zaščite solidarnosti v evropskem nogometu ter poudarila, da igra nogomet pomembno vlogo pri okrevanju Evrope ter doseganju socialnih in družbenih ciljev. V Evropskem parlamentu vidijo pomembno vlogo nogometa in Uefe tudi v okviru konference o prihodnosti Evrope.

