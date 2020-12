Na cepljenje se pripravljata tudi Nizozemska in Belgija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cepljenje proti covidu-19 se pripravljata tudi Nizozemska in Belgija. Nizozemski minister za zdravje Hugo de Jonge je sporočil, da želijo cepljenje začeti že v začetku januarja. Oblasti belgijske regije Valonija pa so napovedale, da Belgija cepiva ne bo prejela pred sredino januarja.

Na Nizozemskem želijo cepljenje proti koronavirusni bolezni 19 začeti že kmalu po novem letu. "Skrbimo za to, da bomo pripravljeni na začetek. Če bo vse v redu, bi lahko začeli cepiti že okoli 4. januarja," je poročanju nemške tiskovne agencije dpa na Twitterju zapisal nizozemski minister za zdravje Hugo de Jonge.

Zdravstvena ministrica belgijske regije Valonija Christie Morreale pa je medtem dejala, da cepiva proti covidu-19 v Belgiji ni mogoče pričakovati pred sredino januarja. Po njenih besedah bodo imeli prednost pri cepljenju zdravstveni delavci in bolniki v zdravstvenih ustanovah, zaposleni v domovih za ostarele in starejši od 65 let, poročanje belgijske radiotelevizije RTBF povzema STA.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da bodo v začetku prihodnjega leta najprej cepili najbolj ranljive skupine. Med aprilom in junijem pa bo sledil še drugi val cepljenja, ko bo cepivo na voljo širši javnosti, je povedal po današnjem srečanju z belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem v Parizu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer ravno danes sporočila, da bodo najkasneje 29. decembra pripravili izredno srečanje, na katerem bodo odločili o dovoljenju za promet s cepivom proti covidu-19, ki sta ga razvila nemški BioNTech in ameriški Pfizer. Najkasneje 12. januarja prihodnje leto pa je pričakovati še odločitev o cepivu, ki ga je razvilo ameriško podjetje Moderna.

Pojasnili so, da bo Ema izdala pogojno dovoljenje za promet s cepivom, če bo ugotovila, da koristi cepiva presegajo njegova tveganja pri zaščiti proti covidu-19. Evropska komisija bo nato po nujnem postopku v nekaj dneh izdala pogojno dovoljenje za promet s cepivom v članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora.