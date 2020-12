Na Hrvaškem znova rekordno dnevno število umrlih

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 9.668 opravljenih testih potrdili 2.900 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 75 bolnikov s covid-19, kar je največ doslej v enem dnevu, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Doslej je bilo največje dnevno število umrlih 74, in sicer v ponedeljek.

Današnje število novih primerov in testov je višje kot minuli torek, ko je štab poročal o 2323 novih okužbah po opravljenih 8944 testih, navaja STA.

Največ novih okužb na območju Zagreba

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah največ novih okužb zabeležili na območju Zagreba, kjer so našteli 729 novih primerov. V Splitsko-dalmatinski županiji je bilo 417 novih primerov. V Primorsko-goranski županiji so potrdili 188 novih okužb. Iz Istrske županije so poročali o 79 novih primerih, piše STA.

Na Hrvaškem je trenutno 21.250 aktivnih okužb. V bolnišnicah se zdravi 2351 bolnikov s covid-19, na ventilatorjih je 245 ljudi.

Do danes umrlo že 1861 bolnikov

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer, so potrdili skoraj 131.350 okužb z novim koronavirusom. Doslej je zaradi bolezni covid-19 skupaj umrlo 1861 bolnikov. Okrevalo je več kot 108.230 ljudi. V samoizolaciji je 46.830 ljudi. Opravili so skupno več 759 tisoč testov, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.