V ZDA novembra potrdili več kot štiri milijone okužb

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je v ZDA do ponedeljka z novim koronavirusom okužilo 13,5 milijona ljudi, umrlo pa je več kot 268 tisoč. Samo novembra so našteli 4,2 milijona novih okužb in 36 tisoč smrti. Prejšnji teden je bilo 1,1 milijona okužb in 10 tisoč mrtvih.

To je 3,8 odstotka manj okužb v primerjavi s tednom prej in 3,9 odstotka manj smrti, vendar so številke popačene, ker minuli četrtek na zahvalni dan niso testirali, manj pa so testirali tudi v petek. Ta teden se pričakuje opazna rast okužb in smrti. V nedeljo je bilo hospitaliziranih 93 tisoč ljudi, v ponedeljek pa že skoraj 100 tisoč, piše STA.

S položaja odstopil Trumpov posebni zdravstveni svetovalec

Za kar 91 odstotkov so narasle okužbe v enem tednu v državi Washington, za 31 odstotkov v Kaliforniji in za 25 odstotkov v New Yorku. Največ mrtvih je bilo prejšnji teden v Illinoisu (831) in Teksasu (806). Povprečna stopnja pozitivnih testov je v ZDA že tretji teden zapored 9,8 odstotka. Vendar ima 29 držav več kot 10-odstotno stopnjo pozitivnih testov. Iowa kar 50-odstotno, Idaho 44-odstotno in Južna Dakota 41-odstotno. V New Yorku so v ponedeljek poročali, da je v nedeljo umrlo 54 ljudi, stopnja pozitivnih testov pa je narasla na 4,57 odstotka.

V ponedeljek je s položaja odstopil posebni zdravstveni svetovalec predsednika ZDA Donalda Trumpa Scott Atlas, ki je imel svoje posebno mnenje o koronavirusu in ukrepih proti pandemiji. Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci in drugi so radiologa Atlasa obtožili, da Trumpu daje napačne informacije. Atlas je govoril, da maske niso pomembne in kritiziral tudi druge ukrepe proti pandemiji, piše STA.