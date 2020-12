Čeferin in ekipa pripravljajo novost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Times je poročal, da bi po novem vse ekipe v ligi prvakov igrale v eni ligi in bi igrale proti desetim različnim tekmecem, ki bi jih določil žreb. Ta sistem naj bi zagotovil to, da bi bilo manj tako imenovanih tekem, ki ne odločajo o ničemer, in več tistih med največjimi celinskimi klubi.

Po desetih tekmah bi se najboljših 16 uvrstilo v izločilne boje. Najboljši po prvem delu bi se meril s 16., drugi s 15. in tako naprej, podobno, kot igrajo končnico v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Ekipe, ki bi zasedle mesta od 17. do 24., pa bi igrale v izločilnih bojih evropske lige.

Zdaj je v skupinskem delu 32 ekip, ki so razdeljene v skupine po štiri, po dve najboljši se prebijeta v osmino finala, tretjeuvrščene pa v evropsko ligo.

Prejšnji predlog, da bi sestavili štiri skupine po osem ekip, s čimer bi zagotovili vsakemu klubu 14 tekem, so zavrnili.

Lars-Christer Olsson, predsednik združenja evropskih lig, ki vključuje 29 držav, pravi, da ima novi predlog večje možnosti za dogovor.

"Pomembno pa je zaščititi dostopnost v vsa evropska tekmovanja in zagotoviti, da se ne bo povečala razlika pri finančni distribuciji med ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo," je še dejal Olsson za Times.

V vsakem primeru pa bodo štiri tekme lige prvakov več na sezono pomenile skrbi za zdravje igralcev v že tako zgoščenem koledarju.

