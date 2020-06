Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaenkrat še nogometaša PSG-ja, Urugvajec Edinson Cavani in Belgijec Thomas Meunier, sta zavrnila ponudbo kluba za kratkoročno podaljšanje sodelovanja, ki bi omogočilo trenerju Thomasu Tuchelu, da na njiju računa v finalu francoskega pokala in v končnici lige prvakov, je poročal francoski radio RMC.

Pogodbi nogometašev se iztečeta 30. junija, klub je želel, da ju podaljšata za dva meseca, a tega nista želela.

Parižani se se že uvrstili v četrtfinale lige prvakov, ki bo tako kot polfinale in finale na sporedu v Lizboni. Avgusta se bodo merili v finalu francoskega pokala proti St. Etiennu, naslov francoskega prvaka pa so že osvojili, potem ko so bili na prvem mestu ob prekinitvi prvenstva zaradi epidemije novega koronavirusa.

Francoska liga je bila edina od večjih, ki tekmovanja po epidemiji ni nadaljevala.

Preberite še: