Carlos Tevez v bolnišnici

Nekdanji argentinski nogometaš in sedanji trener argentinskega kluba Independiente Carlos Tevez je bil zaradi hudih bolečin v prsih v torek sprejet v bolnišnico. Teveza so sprejeli v bolnišnico La Trinidad v Buenos Airesu in opravili potrebne preiskave, ki so dale zadovoljive rezultate, je danes v izjavi sporočil klub.