Nemška nogometna reprezentanca lahko na drugem svetovnem prvenstvu zapored izpade že po skupinskem delu. Prej se jim to ni zgodilo 80 let. A četudi se to zgodi, selektor Hansi Flick ne bo odstopil. V skupini E je v konkurenci Španije, Japonske in Kostarike pred zadnjim krogom Nemčija namreč v najslabšem položaju. Igrajo ob 20. uri. Popoldne ob 16. uri se bo o udeležencih osmine finala odločalo v skupini F. Najlepše možnosti imata Hrvaška in Maroko.

SP 2022 v Katarju, 12. tekmovalni dan:

V skupini F v najboljšem izhodišču Hrvaška in Maroko

V skupini F sta v najboljšem položaju Hrvaška in Maroko, ki imata po štiri točke. Težje delo čaka naše južne sosede, saj igrajo z Belgijo, ki jim sledi s tremi točkami. Zmaga enim in drugim zagotavlja osmino finala. Nazadnje so se srečali lani, ko so Belgijci prijateljsko tekmo dobili z 1:0. Pred devetimi leti so igrali v isti kvalifikacijski skupini za svetovno prvenstvo 2014: prva tekma se je končala z remijem, drugo so z 2:1 dobili Belgijci.

Zdi se, da je Hrvaška v boljši formi. Po remiju z Marokom (0:0) so Kanadčane nadigrali s 4:1. Belgija je Kanado premagala z 1:0, to je za zdaj njen edini gol na tem prvenstvu. Še Kevin de Bruyne je pred dnevi podvomil v možnosti svoje reprezentance v napredovanje. "Kar se tiče samozavesti, nismo na tleh, kot vsi mislijo. Vemo, da je vse še v naših rokah. Če zmagamo to tekmo, gremo med 16 najboljših. Že res, da prvi dve tekmi nista bili takšni, kot smo si želeli. Nismo pokazali, česa smo zmožni. A niti slučajno nismo v krizi, kot pišejo v časopisih," meni vezist belgijske reprezentance Timothy Castagne.

Hrvati se bojijo: Če bi lahko izbirali, te tekme ne bi izbrali kot odločilne

Zlatko Dalić Foto: Reuters Čeprav Belgija ni več, kar je bila pred nekaj leti, se selektor Hrvaške Zlatko Dalić zaveda, da osmina finala še ni njihova. "Zadnjih nekaj let so druga najboljša ekipa na svetu, bili so tudi prvi na Fifini lestvici. So odlična ekipa. Če bi lahko izbirali, te tekme ne bi izbrali kot odločilne. Pričakujemo težko tekmo. Odigrali so dve tekmi pod svojimi sposobnostmi, a to nas ne bo zavedlo." Belgija bo obenem močnejša kot na prvih dveh tekmah, saj naj bi bil Romelu Lukaku po poškodbi prvič pripravljen za igro od prve minute.

"Igramo proti ekipi, ki nima česa izgubiti"

Maroko igra za svoj prvi nastop v izločilnih bojih po letu 1986. Foto: Reuters Maroko istočasno (ob 16. uri) igra proti že odpisani Kanadi, ki kljub dvema porazoma ni tako slaba. Selektor Kanade John Herdman je odločen, da zmagajo vsaj eno tekmo na tem prvenstvu. Nazadnje so mundial brez zmage končali leta 1986. Maročane na dosedanjih treh medsebojnih tekmah še niso premagali.

Maroko v Katarju še ni prejel gola. V izločilne boje se je nazadnje prebil leta 1986. Zanje mu zadostuje že remi. Je pa zanje lahko usoden poraz, če Belgija premaga Hrvaško. "To bo zelo težka tekma. Za nas bo to kot finale. Igramo proti ekipi, ki nima česa izgubiti," pred obračunom s Kanado opozarja selektor Maroka Walid Regragui. S Hrvaško so igrali 0:0, Belgijo so premagali z 2:0.

Verjetne začetne postave: Kanada: St. Clair; Johnston, Steven Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustaquio, Hoilett; Davies, David

Maroko: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal Hrvaška: Livaković; Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Kramarić, Livaja, Perišić

Belgija: Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi

Nemčija ob svoji zmagi potrebuje še pomoč Španije

V skupini E je pred tekmami tretjega kroga, ki bodo v četrtek ob 20. uri, še vse odprto. Tudi četrtouvrščena Nemčija z eno samo točko še ni odpisana. Igra proti Kostariki, ki ima tri točke, je doslej na tem prvenstvu enkrat samkrat streljala v okvir vrat. Kostarika bi napredovala z zmago, v primeru remija ji mora iti na roke tudi izid druge tekme. Nemčija nujno potrebuje zmago in obenem poraz Japonske s Španijo. Če pa bo Japonska zmagala ali remizirala, bo o udeležencu osmine finala odločala gol razlika.

Flick: Imam pogodbo do leta 2024

Hansi Flick Foto: Reuters Čeprav Nemčija visi na nitki, selektorja Hansija Flicka za službo ne skrbi. Ne bo odstopil, če se ne prebijejo v osmino finala. "Ne vem, kaj lahko pričakujem. Imam pogodbo do leta 2024, veselim se že naslednjega evropskega prvenstva, ki bo pri nas doma," je na novinarski konferenci pred tekmo odgovoril na vprašanje, kaj bo storil, če Nemčija ne bo napredovala. Na svetovnem prvenstvu so s Kostariko že igrali leta 2006, takrat je Nemčija zmagala s 4:2.

Flick pričakuje, da bo Kostarika igrala zelo obrambno. "Radi bi hitro zadeli, tudi zato, da naredimo nekaj pritiska na Japonce, a bo težko proti zelo obrambno naravnani ekipi." Dotaknil se je tudi zgodovinskega podatka o sojenju: tekmo bo namreč kot prva ženska na moškem svetovnem prvenstvu sodila Stephanie Frappart. "Zaslužila si je tekmo s svojim delom. Veselim se dvoboja in upam, da bo uživala tudi ona. Zame ni pomembno, ali tekmo sodi moški ali ženska."

Luis Enrique nič ne skriva, treninge Španije predvaja v živo na platformi Twitch. Foto: Reuters Španija in Japonska na svetovnem prvenstvu prvič igrata med sabo. Sproščena klima v slačilnici ekipe Luisa Enriqueja se za zdaj obrestuje. Kostariko so premagali s 7:0, z Nemčijo pa igrali 1:1. A selektor opozarja, da je Japonska lahko zelo nevarna: "Japonska ima izbrano vrsto, ki zelo dobro deluje. Z njimi smo igrali na olimpijskih igrah. Individualno imajo nekaj vrhunskih posameznikov, ki igrajo v Evropi."