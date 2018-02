Brazilec v slovenski reprezentanci? "Nič ne bi imel proti."

Pred tekmo z Rusijo – Gašper Vrhovec

Slovenski futsalisti so se po veliki zmagi nad Italijo (2:1) še drugič v zgodovini uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva in obenem v domovino poslali dvakratne evropske prvake. Po dnevu počitka se bodo za polfinale udarili z aktualnimi svetovnimi in evropskimi podprvaki Rusi , ki jih poganja brazilski motor. Rusi do zdaj v Stožicah niso pokazali veliko (dva remija), a eden izmed slovenskih junakov Gašper Vrhovec opozarja, da je to najverjetneje le zatišje pred viharjem. Vseeno upa, da se moti. Tekma v Stožicah se bo začela ob 21. uri.

Gašper Vrhovec: Danes lahko vsak premaga vsakega. Tega se zavedamo in s to miselnostjo bomo šli tudi v tekmo proti Rusiji. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

"Po tekmi z Italijo je bilo res veselo, a nič več kot to, saj smo vedeli, da turnirja še ni konec. Vse je potekalo na normalen in miren način. Malo smo se podružili in se z mislimi že preselili k Rusom," pravi eden izmed članov udarne prve postave Gašper Vrhovec.

Malo časa za počitek, a Slovenija še ni rekla zadnje

Gašper ve, da jih čaka najtežja ovira do zdaj, a se ne boji, da bi z ekipo, ki diha kot eno, razočarali navijače. Foto: Urban Urbanc/Sportida Slovenija je imela med tekmama s Srbijo in Italijo tri dni počitka, četrtfinalni dvoboj z močno Rusijo pa prihaja veliko prej. Slovenci so imeli za regeneracijo na voljo le nedeljo.

"Vsekakor je bila to za nas velika prednost. To je se je videlo tudi na tekmi z Italijo, ki smo jo odigral res na vrhunski ravni. Zdelo se je, kot da je to za nas prva tekma, in temu primeren je bil na koncu tudi rezultat. Zdaj je časa manj, a tudi naše osebje bo naredilo vse, da nas kar se da dobro pripravi in poskrbi, da bodo naše noge delovale, kot na tekmi z Italijo ali še bolje," pravi član matične FC Litije, s katero v domačem prvenstvu spet hiti k novemu naslov državnih prvakov.

Vrhovec je potrdil besede svojih reprezentančnih kolegov, ki trdijo, da Slovenija še ni rekla zadnje. "Danes lahko vsak premaga vsakega. Tega se zavedamo in s to miselnostjo bomo šli tudi v tekmo proti Rusiji. Zavedamo pa se, da bo težko, saj so Rusi vsaj na papirju še močnejši kot Italijani," je zelo spoštljivo o Rusih govoril slovenski reprezentant.

Mordeja bodo zelo pogrešali Rok Mordej je bil na prvih dveh tekmah ključni mož slovenske obrambe. Foto: Urban Urbanc/Sportida Proti Rusiji bo manjkal Rok Mordej, ki je proti Italiji dobil še drugi rumen karton na turnirju. Slovenija ga bo zelo pogrešala, saj je Rok v obrambi pokazal, da je v tem elementu eden najboljših pri domači izbrani vrsti. "Pri tako majhni reprezentanci, kot je naša, se pozna vsak igralec. Nimamo kaj, tudi brez njega ne bomo metali puške v koruzo. Poškodbe in kartoni so sestavni del naše igre. Ko se to zgodi, ne smeš tarnati in obupati," poudarja Vrhovec. Kdo bo Mordeja zamenjal v prvi postavi, za zdaj še ni jasno, slovenski tabor bo to skrival vse do začetka tekme.

Komentiral besede Simeunovića …

Vrhovec s Simeunovićem mnenja ne deli v celoti. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V pogovoru za Sportal je slovenska legenda futsala Mile Simeunović dejal, da je Rusija slabša od Italije.

"Težko je reči. Rusi do zdaj res niso pokazali veliko, a to je njihov slog in počasen začetek je eden izmed njihovih odlik. Poglejte tudi Špance, to so velike ekipe, ki vedo, da je treba odigrati določeno število tekem. Razporeditev moči je na takih turnirjih ključna. Italijani imajo mogoče dva igralca na taki ravni, Rusi jih imajo pet ali šest. Imajo tri enakovredne četvorke, kar je noro. Do zdaj so pokazali mogoče 50 odstotkov, česar so sposobni," pred večerno tekmo opozarja 29-letni futsalist, ki še upa, da jih bodo Rusi podcenjevali in da ne bodo že proti nam zaigrali na vso moč.

Medsebojne tekme Slovenije in Rusije (med letoma 1995 in 2012): 28. 10. 1995

Slovenija : Rusija 3:7 (kvalifikacije) 14. 5. 1996

Slovenija : Rusija 2:2 (prijateljska tekma) 20. 12. 1998

Slovenija : Rusija 0:7 (kvalifikacije) 18. 2. 2003

Slovenija : Rusija 3:4 (Euro 2003) 18. 11. 2006

Slovenija : Rusija 1:3 (prijateljska tekma) 20. 3. 2009

Slovenija : Rusija 0:2 (prijateljska tekma) 20. 1. 2010

Slovenija : Rusija 1:5 (Euro 2010) 10. 1. 2012

Slovenija : Rusija 1:2 (prijateljska tekma) 11. 1. 2012

Slovenija : Rusija 1:3 (prijateljska tekma)

Kako gleda na Brazilce na evropskem prvenstvu?

Na evropskem prvenstvu v Ljubljani lahko vidimo, da ima praktično vsaka reprezentanca v svojih vrstah kakšnega Brazilca. Rusija kar pet. Izstopata predvsem Robinho in Eder Lima.

"Odvisno je, kako gledaš na to stvar. Vsaka stvar je za nekaj dobra in po drugi strani slaba. V reprezentanci bi načeloma mogli igrati domačini, tako kot v malo manjših reprezentancah, kot je tudi naša, a po drugi strani Brazilci dvignejo raven futsala. Je pa dejstvo, da če bi najboljšim pobral vse Brazilce, bi bili na koncu veliko slabši, kot so zdaj," pravi Vrhovec in dodaja, da še nikoli ni razmišljal, da bi za Slovenijo kdaj zaigral kakšen vrhunski Brazilec.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tujec za Slovenijo? "Nič ne bi imel proti."

"Ne, res nisem. Mislim, da ima Slovenija dovolj svoje kakovosti. A če pogledamo košarkarje, kako je Anthony Randolph Sloveniji pomagal do zlata, mislim, da to ni napačno. Tudi meni je bila poteza Košarkarske zveze všeč, saj vem, da bi bilo v nasprotnem primeru fantom veliko težje. Ob Dragiću in Dončiću je bil eden ključnih mož," dodaja. Pravi še, da sam ne bi imel nič proti, če bi kdaj za Slovenijo igral kakšen odličen tujec, je pa res, da ne odloča on.

Lahko Slovenci v četrtfinalu EP v futsalu presenetijo Rusijo? Da. 86,65% +

Ne. 13,35% +

Naj se pravljica nadaljuje

Slovenija je na prvih dveh tekmah skupinskega dela imela izjemno podporo s tribun, prav nič drugače ne bo proti Rusiji.

"Naši navijači so dvakrat napolnili Stožice in pokazali, kako radi imajo futsal. Za športnika ni lepšega kot to, da te pridejo navijači spodbujat v tako velikem številu. Verjamem, da se bo proti Rusiji zadeva ponovila in da nam bodo navijači v tako pomoč kot proti Srbiji in Italiji. Naj se pravljica nadaljuje," je še sklenil Vrhovec, ki je na tem prvenstvu že zadel proti Srbiji. Šlo je za fantastičen zadetek, naj mu kaj podobnega uspe tudi proti Rusiji.