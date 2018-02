Padla je čarobna številka, Slovenija po nov čudež

Euro 2018 v futsalu, 7. tekmovalni dan

Danes bosta znana prva polfinalista evropskega prvenstva v futsalu. Slovenska reprezentanca se bo ob 21. uri pomerila z Rusijo in lovila zgodovinski uspeh, saj se na velikem tekmovanju še nikoli ni uvrstila med štiri najboljše. V uvodnem četrtfinalu se bosta udarila Srbija in Kazahstan.

Futsal je v Sloveniji poskrbel za veliko športno evforijo. Dvorana Stožice bo do zadnjega kotička polna tudi danes, ko se bodo izbranci Andreja Dobovičnika skušali prebiti v polfinale in s tem poskrbeti za zgodovinski dosežek.

"Rusija ima vrhunske profesionalce in ekipo s številnimi menjavami. Zaradi tega bomo imel kar nekaj težav, saj ne bomo mogli računati na Roka Mordeja. A to ni predaja, to so le dejstva. Moramo poskušati narediti najboljše, kar znamo, so pa Rusi absolutno favoriti," pred večerno poslastico v futsalu razmišlja slovenski selektor. S Slovenijo se je med osem najboljših prebil že na EP 2014 v Belgiji, tokrat pa ima priložnost, da ob pomoči glasnega občinstva spiše novo pravljico in Slovenijo ohrani v boju za medalje.

Več kot 50 tisoč gledalcev!

V dopoldanskih urah je bilo za današnjo tekmo med Slovenijo in Rusijo na voljo le še dobrih tisoč vstopnic. Foto: Žiga Zupan/Sportida Dvorana Stožice je v skupinskem delu sprejela več kot 50 tisoč obiskovalcev, kar je izjemen podatek, ki je Slovenijo predstavil kot državo, kjer vlada veliko zanimanje za futsal. Danes se je tekmovalni program prevesil v izločilni del.

Znana bosta uvodna polfinalista. Slovenija, zmagovalka skupine A, se bo pomerila z drugouvrščeno izbrano vrsto iz skupine B, ki je v skupinskem delu zaostala za Kazahstanom. Rusi so edini evropski naslov osvojili leta 1999 v Španiji. Že vrsto let spadajo med svetovne velesile. Leta 2016 so na svetovnem prvenstvu v Kolumbiji osvojili drugo mesto. Na zadnjih treh Eurih so vselej izgubili v velikem finalu.

Srbija ali Kazahstan?

V prvem četrtfinalu bosta za polfinalno vstopnico obračunala Srbija in Kazahstan. To bo ponovitev srečanja za tretje mesto z zadnjega EP, ki je potekalo v Beogradu.

Srbska izbrana vrsta v futsalu se bo skušala Kazahstanu maščevati za poraz na dvoboju za tretje mesto na EP 2016. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Takrat so bili boljši Kazahstanci. Srbi so v slovenski skupini A dvakrat remizirali. Najprej proti gostiteljem prvenstva, nato še proti dvakratnim evropskim prvakom Italijanom, ki so se morali po porazu proti Sloveniji prvič v zgodovini od Eura posloviti že po skupinskem delu.