Najboljši slovenski nogometaš 20. stoletja in nekdanji selektor Slovenije Branko Oblak je povedal, da mora biti naslednji selektor slovenske reprezentance tujec. Ob tem je brez dlake na jeziku spregovoril tudi o Janu Oblaku in Josipu Iličiću.

Branko Oblak je tako kot vedno spregovoril brez dlake na jeziku. Foto: Vid Ponikvar

Danes 71-letni trener, ki je že dolgo brez dela, je bil selektor Slovenije med avgustom 2004 in oktobrom 2006. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006 je bil neuspešen, se pa lahko pohvali, da je v njih premagal poznejše svetovne prvake Italijane, ki so v Celju padli z 1:0.

Po neuspešnem začetku kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2008 se je moral posloviti in nasledil ga je Matjaž Kek, ki je med kandidati za selektorja tudi zdaj.

Potrebujemo nekoga, ki bo naredil red

Toda čeprav je nekdanji zvezdnik jugoslovanskega nogometa, ki je igral tudi za Bayern München in Schalke, pred časom za športni dnevnik Ekipa dejal, da bi Mariborčana, ki je Slovenijo pred zdaj že skoraj desetletjem popeljal na svetovno prvenstvo 2010, spet rad videl na njeni klopi, je tokrat povedal drugače.

"Potrebujemo nekoga, ki bo naredil red. Drugega nam ne preostane. Če pogledamo, kako je bilo z rokometaši in košarkarji, potem je stvar jasna. Treba je vzeti tujega selektorja," je vodstvu Nogometne zveze Slovenije in predvsem njenemu predsedniku Radenku Mijatoviću v prispevku ponedeljkove oddaje Goool! na Planet TV povedal Branko Oblak, ki zadnjemu selektorju Tomažu Kavčiču zameri predvsem pomanjkanje avtoritete.

"Slovenija mora igrati obrambno. Samo na tak način lahko kaj naredi," je naslednjemu selektorju svetoval trener, ki je Slovenijo vodil na 23 tekmah, v tem času pa zbral šest zmag, sedem remijev in desetkrat izgubil.

Josip Iličić je nekdanjega selektorja s potezo na tekmi proti Cipru razjezil. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Josipa Iličića bi zaradi kapetanskega traku suspendiral

Nekaj besed je namenil tudi nekaterim zdajšnjim reprezentantom. Pravi, da nekateri najboljši ne dajejo dovolj, je pa pohvalil Josipa Iličića. Zvezdniku Atalante, ki se je v nedeljo izkazal s hat-trickom v prvi italijanski ligi, je sicer zameril potezo, ki si jo je privoščil po izključitvi ob koncu tekme proti Cipru pred tednom dni v Stožicah (1:1) v ligi narodov.

Izkušeni slovenski ofenzivni vezist, ki je po poškodbi Bojana Jokića dobil kapetanski trak, je namreč po njegovem mnenju ravnal nedopustno.

"Vrgel je kapetanski trak in ga pustil na tleh. Če bi bil jaz selektor, bi ga suspendiral. Ko igraš za svojo državo, se tega ne dela. Jaz ne vem, kje te fantje mislijo, da igrajo," je odločno povedal Oblak in za konec nekaj besed namenil v svetu z naskokom najbolj cenjenemu slovenskemu nogometašu, s katerim si delita priimek, a nista v sorodstvenih vezeh.

Vratarju madridskega Atletica Janu Oblaku, ki zaradi spora z zadnjim selektorjem za Slovenijo ni nastopil že eno leto.

O Janu Oblaku pravi, da bi moral imeti klavzulo, po kateri bi moral nastopati za Slovenijo. Foto: Reuters

Na NZS bi se morali pri Janu Oblaku zaščititi

"Pri tem bi se morali na Nogometni zvezi Slovenije zaščititi. Morali bi imeti klavzulo, v kateri bi pisalo to in to. Če ne prideš, boš pa plačal," je v svojem slogu brez dlake na jeziku sklenil nekdanji trener Olimpije, ki je imel vedno dober nos za mlade nogometaše.

Prav pod njegovim vodstvom so v reprezentanci debitirali številni nogometaši, ki so ob zadnji slovenski nogometni pravljici igrali pomembne vloge. Samir Handanović, Mišo Brečko, Bojan Jokić, Zlatan Ljubijankić, Branko Ilić …