Tomaž Kavčič ni več selektor, Jan Oblak želi igrati za reprezentanco #video

Selektorski stolček Tomaža Kavčiča se je po slabših predstavah v ligi narodov, v kateri je Slovenija po štirih tekmah le pri točki, dokončno zamajal in odnesel prvega moža stroke. Predsednik NZS Radenko Mijatović mu je odločitev, da ne bo več selektor, sporočil danes ob 11.30 ter se njemu in ekipi zahvalil za korektnost, predanost in vložen trud.



Radenko Mijatović si bo vzel veliko časa, da najde primernega naslednika Tomaža Kavčiča na vročem stolčku. Foto: Vid Ponikvar "Tomaž Kavčič je izjemno korektna oseba. Odločitev je sprejel z razumevanjem. Zaveda se tega, da so bili nastopi slovenske reprezentance slabi, da je bil izkupiček iz lige narodov slab ter da igre na prijateljskih tekmah niso bile na zahtevani ravni," je uvodoma pojasnil prvi mož krovne zveze, pred katerim je zdaj pomembna naloga, saj bo moral izbrati novega selektorja članske izbrane vrste.

Nabor dobrih kandidatov želi končati čim prej, a se zaveda, da bo to zelo težko. "Iščemo selektorja z dobrimi referencami. Odločnega, samozavestnega, z zmagovito miselnostjo. Vzeli si bomo čas, če pa bomo srečne roke in ga našli kmalu, bomo z veseljem sklenili z njim pogodbo za vodenje," je napovedal, da bi se prav lahko pripetilo, kako slovenska reprezentanca prihodnji mesec, ko jo čakata še dve tekmi v ligi narodov, še ne bo imela novega selektorja.

Takrat bi lahko vskočil na začasno mesto nekdo od zdajšnjih pomočnikov, to sta Robert Englaro in Igor Benedejčič, morda pa priskočijo na pomoč tudi kateri izmed drugih strokovnih delavcev na krovni zvezi.

Poimensko o kandidatih ni govoril, v zvezi z Matjažem Kekom, ki je v začetku meseca prekinil pogodbo z Rijeko in čaka na nove trenerske izzive, je odvrnil, da bi se lahko v prihodnosti pogovorili z njim. Tako kot lani. Matjaž Kek je zadnji selektor, ki je vodil Slovenijo na velikem tekmovanju. Foto: Vid Ponikvar

Bi lahko slovensko reprezentanco prvič prevzel tuji selektor? "Te možnosti ne izključujemo. V poštev bodo prišli vsi tisti, ki bodo na voljo in bodo imeli primerne lastnosti, hkrati pa bodo tudi dosegljivi za naše finančne zmožnosti," je pojasnil nekdanji nogometni sodnik in uspešen poslovnež.

Z Oblakom sledi še en sestanek

Jan Oblak bo izpustil tudi novembrski del lige narodov. Foto: Vid Ponikvar Veliko govora je bilo o Janu Oblaku, najboljšem slovenskem nogometašu in enem od vodilnih vratarjev na svetu, ki letos sploh ni branil za reprezentanco, izmikal pa se je tudi stiku s selektorjem Kavčičem. Predsednik Mijatović, ki je v poleti obiskal Oblaka v Madridu, je pojasnil, da ni bilo od vratarja Atletica nobene zahteve o menjavi.

''Dogovorili smo se, da ga v jesenskem delu, do konca lige narodov, ne kličemo v reprezentanco in da bo med reprezentančnim premorom saniral poškodbo. Smo se pa dogovorili, da se srečamo pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo. To bomo tudi naredili,'' je napovedal nov sestanek s 25-letnim Škofjeločanom, ki letos še ni stopil med slovenski vratnici. Mijatović je dodal, kako mu je Oblak potožil, da ga je zmotil način izbire kapetana.

Kapetanski trak je prejel Bojan Jokić, ki je opravljal to častno nalogo tudi na zadnji tekmi proti Cipru. ''Oblak s tem, da bi bil kapetan, ne pogojuje načina izbora,'' je pojasnil predsednik NZS in dodaja, da bo o tem, kdo bo bodoči kapetan slovenske izbrane vrste, odločil novi selektor. Sam se kot predsednik v njegovo odločitev ne namerava vmešavati.

V štirih krogih osvojil le točko

Selektor Tomaž Kavčič je sodelovanje s predsednikom Radenkom Mijatovićem sklenil po slabem letu. Foto: Žiga Zupan/Sportida Predsednik NZS Radenko Mijatović se je po remiju (1:1) s Ciprom, ki ni pretirano razveselil slovenskih navijačev, saj so v neposrednem obračunu z vsaj na papirju najslabšim tekmecem v skupini pričakovali prvo zmago v ligi narodov, zahvalil selektorju Kavčiču.

Kavčič je po prvi točki v ligi narodov pojasnil, da je Slovenija kljub rezultatski krizi na pravi poti in da je cilj, uvrstitev na EP 2020, v nehvaležnem obdobju pomladitve reprezentance še dosegljiv, a tega ne bo zmožen pokazati, saj se je njegovo sodelovanje z zvezo končalo.

Predsednik se zaveda, da obisk reprezentančnih tekem oziroma zanimanje navijačev za dvoboje upada, a je vseeno pohvalil občinstvo za podporo na tekmi s Ciprom. ''Slovenija ima dobre, odlične navijače. Praktično brez točke v ligi narodov je na tekmo s Ciprom prišlo pet tisoč ljudi in glasno spodbujalo naše nogometaše. Veseli nas, da navijači niso ravnodušni do slabih rezultatov. Še kako jim je mar, imajo radi reprezentanco, na tekme pa se bodo vrnili, ko bodo rezultati boljši.''

Na dvoboju med Slovenijo in Ciprom na tribunah ni manjkalo hudomušnih komentarjev o igri Slovenije pod vodstvom Tomaža Kavčiča. Foto: Morgan Kristan / Sportida Slovensko nogometno reprezentanco čakata novembra še zadnji tekmi lige narodov (doma proti Norveški in v gosteh pri Bolgariji), na katerih si bo poskušala zagotoviti obstanek v ligi C, nato pa se bodo marca 2019 začele kvalifikacije za EP 2020.