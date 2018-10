Selektor Kavčič se je razjezil in prvič zares odprl dušo

Po remiju s Ciprom, proti kateremu je sicer osvojil prvo točko v ligi narodov, a nadaljeval slabo rezultatsko bero na klopi Slovenije, je selektor Tomaž Kavčič nastopil veliko bolj odločno in iskreno, kot smo bili od njega vajeni pred tem. Brez dlake na jeziku se je razgovoril tudi o Janu Oblaku, Kevinu Kamplu, Josipu Iličiću in še marsičem.

Po porazih na Cipru, na Norveškem in proti Bolgariji doma je bila Slovenija v Stožicah do zadnjih minut povratne tekme proti Cipru v rezultatskem zaostanku in na robu tega, da pristane v najslabšem razredu evropskih reprezentanc. Grozilo ji je, da bo izpadla v skupino D lige narodov, v kateri bi se čez dve leti družila s takšnimi nasprotniki, kot so Gibraltar, Liechtenstein, Malta, San Marino, Luksemburg in podobni. Gol Nejca Skubica v 83. minuti je poskrbel, da se to ni zgodilo.

Po remiju z 1:1 v tekmi, v kateri je bila močno oslabljena Slovenija sicer občutno boljši nasprotnik, so slovenski nogometaši v skupini C3 prikovani na zadnje mesto in grozi jim, da bodo izpadli v družbo najslabših v Evropi. Zato ne čudi, da je bilo prvo vprašanje, ki je na novinarski konferenci takoj po tekmi dočakalo selektorja, tisto najbolj neprijetno. Bo po novem rezultatskem spodrsljaju odstopil?

"Najprej bom preštel do deset ... Tega me ne sprašujte več."

"Najprej bom preštel do deset," je na to vprašanje najprej jezno odgovoril Tomaž Kavčič. "Tega me ne sprašujte več, saj vsak dan poslušam ista vprašanja," je odločno nadaljeval. "Mislim, da smo na pravi poti. Ekipa se pomlajuje. Drugo pa je na preostalih," je dodal.

"Vprašanje je povsem na mestu," je selektor povedal po tem, ko ga je eden izmed novinarjev vprašal, ali se mu zdi normalno, da se veselimo točke s Ciprom, a je vmes posegel tiskovni predstavnik Nogometne zveze Slovenije Matjaž Krajnik in dejal, da je vprašanje neprimerno.

"Če pogledamo rezultat, seveda ne moremo biti zadovoljni, saj kotiramo višje. Če pa pogledamo sliko širše in upoštevamo vse težave, ki jih imamo, je stvar nekoliko drugačna. Ni dobra, ampak je drugačna. Daleč pa seveda od tega, da je remi proti Cipru uspeh," je govoril Kavčič, ki ga je takoj za tem doletelo tudi vprašanje, ali ga je Kevin Kampl, na katerega je toliko stavil, pustil na cedilu. Tega namreč spet ni bilo zraven, čeprav je zadnjo tekmo RB Leipziga pred reprezentančnim premorom odigral in bo najverjetneje nastopil tudi na naslednji (ravno na dan tekme s Ciprom je začel trenirati).

"Kevin Kampl me ni pustil na cedilu"

"Ne, ni me pustil na cedilu. Če si boste vzeli čas, se lahko dobiva na kavi in pokazal vam bom sporočila, ki mi jih je pošiljal. Zdravniške izvide, ki smo jih dobili. Ves teden ni treniral, potem pa je v petek pred reprezentančno akcijo treniral in se počutil dobro, zato je v soboto igral. Toda samo v prvem polčasu, saj več ni mogel. Potem je končal celo na infuziji. Zaradi tega smo se odločili, da je bolje, če s temperaturo ne prihaja. Nam je pa zelo manjkal. To je dejstvo," se je razgovoril o zvezdniku nemškega nogometa, ki je toliko bolj pod drobnogledom zaradi zapletov, ki jih je imel s prejšnjim selektorjem Srečkom Katancem.

Z zdajšnjim pa je na nasprotnih bregovih nekdo drug. Z naskokom prvi zvezdnik slovenskega nogometa in eden izmed najbolj cenjenih nogometašev na svetu, vratar Atletico Madrida Jan Oblak. Seveda je moral Kavčič tudi tokrat govoriti tudi o njem.

"Jan Oblak je moj osebni poraz"

Jana Oblaka še kako pogreša. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"O njem ne bi govoril. Mislim, da je bilo povedanega dosti," je povedal najprej, a se potem navezal na Josipa Iličića, ki je tokrat odigral 90 minut in bil zraven tudi na tekmi v Oslu, čeprav je za Atalanto začel igrati šele pred mesecem dni in je na tekmi proti Cipru od prve minute zaigral sploh prvič v tej sezoni.

Eden izmed novinarjev je selektorja namreč vprašal, kaj ta njegova požrtvovalnost sporoča našemu prvemu zvezdniku.

"Kaj pa vam sporoča? Kaj to sporoča občinstvu?" je z vprašanjem najprej odgovoril selektor, ki ga je po obisku predsednika NZS Radenka Mijatovića, tako kot celotno slovensko javnost, doletelo sporočilo, da Oblak v letošnjem letu za Slovenijo ne bo več igral. Se je Kavčič s tem sprijaznil? Bo vratarja Atletica poskusil prepričati, da bi bil novembra, ko Slovenijo čakata še tekmi z Norveško in Bolgarijo, če bo seveda še selektor, spet zraven?

"Kaj naj ga jaz prosim? To je reprezentanca! Koga naj prosim, da hodi zaradi mene? Zaradi česa naj hodi? Pri Janu Oblaku nisem težava jaz, ga pa reprezentanca potrebuje. To je dejstvo. Ne bom rekel nič čez njega. Poznam ga še iz časov, ko je pri meni v mladi reprezentanci branil, ko je imel vsega 16 let. Jan Oblak je moj osebni poraz! Nisem rekel ničesar, tudi ko je prišla ven tista izjava. Samo poslušal sem. Še vedno pa pravim, da ga potrebujemo," se je razgovoril Kavčič in se potem vrnil k Iličiću. Ta je bil pravi vodja na igrišču in bil zraven pri praktično vseh nevarnih akcijah Slovenije, a bil tik pred koncem tekme zaradi drugega rumenega kartona izključen, tako da na novembrski tekmi proti Norveški v Stožicah ne bo mogel pomagati.

Čeprav ni kapetan, je Josip Iličić septembra pokazal, da je pravi vodja. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Josip Iličić se je žrtvoval, zdaj bo imel morda zaradi tega težave"

"Če bi jaz govoril o tej izključitvi in o sojenju, ki smo ga imeli na vseh tekmah, bi delal proti svojim načelom. O sojenju ne bom govoril. Lahko pa rečem, da je bil izključen po dveh prekrških. Prvega je naredil v prvi minuti, pa je potem tisti, nad katerim je naredil prekršek, vso tekmo tekel kot gazela. Zagotovo je velik hendikep, da ga ne bo zraven. O Iličiću pa samo najbolje. Nikoli nisem dvomil o njem. Poznam ga dolgo. Še iz časov, ko je igral za Bonifiko in večina vas ni slišala zanj. Zdaj je dozorel in kaže svoj značaj. Na tekmah proti Norveški in Cipru je tvegal. Morda bo imel zaradi tega težave v svojem klubu, a se je žrtvoval in hotel pomagati. Če bi čutil, da ne bi mogel priti, bi ga razumel. Je pa res, da bi moral priti vsak. Tako kot tudi Andraž Šporar, ki je že iz Bratislave poslal sporočilo, da ima težave, a bo prišel, tudi če v nedeljo ne bo igral. Ima težave, ki jih ima tudi zdaj. Pa tudi Amir Dervišević," se je razgovoril selektor in hotel povedati, da je v njegovi ekipi veliko nogometašev, ki se žrtvujejo za reprezentanco in si želijo uspeha.

"Hvala občinstvu za podporo"

Nekaj besed je seveda namenil tudi tekmi in dogajanju na igrišču. "Škoda, da nismo zmagali. Čestital bi fantom za trud, ki so ga pokazali, in se zahvalil občinstvu za podporo, ki nam jo je namenjalo vso tekmo," je dejal in povedal še, s čim je bil na tekmi, ki si jo je s tribun ogledalo 5.318 gledalcev, najbolj zadovoljen.

"Tekmo smo začeli, kot je treba. Imeli smo tri, štiri priložnosti, ko bi lahko zadeli, a nismo. Potem pa je Ciper zadel iz prve priložnosti, ki jo je imel. V drugem polčasu smo skušali doseči preobrat, a nam je uspelo samo delno. Ne bi mogel reči, da nismo hoteli in da si nismo želeli," je dejal Kavčič, čigar Slovenija je pred zadnjima dvema tekmama lige narodov v zahtevnem položaju.

Slovenijo je pred porazom in izpadom v skupino D lige narodov rešil Nejc Skubic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Ni dobro, to je res, ampak slika je širša"

Proti Norveški in Bolgariji bo morala osvojiti vsaj štiri točke, če noče pasti v skupino D. Kako do obstanka v skupini C?

"Od tekme do tekme. Naš cilj je bil, da bi bili prvi, saj smo v skupini, v kateri so ob nas primerljive reprezentance. To je bil cilj, ki ga seveda moraš imeti. Toda naš glavni cilj je bil začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. Imamo ekipo, ki jo sestavljamo. Lahko povem primer s tekme proti Norveški. Na sredini igrišča je bil fant, ki je v reprezentanci odigral 15 minut. Zamenjal pa ga je debitant. Na desni strani zvezne vrste je bil nogometaš, ki je odigral dve, tri tekme. To niso alibiji, so pa dejstva. Je pa jasno, da stanje trenutno ni dobro, toda fantje so v garderobi takoj po današnji tekmi dali skupaj roke in stopili skupaj. Ni nobenega cirkusa," se je za konec razgovoril selektor Kavčič, ki je tokrat prvič, odkar je selektor, na novinarski konferenci nastopil zares suvereno. Ni dajal vtisa človeka, ki je v hudi stiski, kot se je to dogajalo nekajkrat v zadnjem času, ampak prej nasprotno.