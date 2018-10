Šov Josipa Iličića in podatek, ob katerem je Italija obnemela

Največ se seveda v Italiji piše o večernem velikem milanskem derbiju in zmagi Interja Samirja Handanovića z golom argentinskega zvezdnika Maura Icardija v zadnji minuti z 1:0, a v nedeljo je na Apeninskem polotoku ogromno pozornosti požel tudi Josip Iličić.

Slovenski reprezentant, ki je dobro formo napovedal že na torkovi za selektorja Tomaža Kavčiča usodni tekmi proti Cipru v Stožicah, kjer mu odlične predstave ni uspelo kronati z golom in je zapravil tudi veliko priložnost, je zagotovo junak 9. prvenstvenega kroga tamkajšnje serie a.

Na tekmi na štadionu Marcantonia Bentegodija v Veroni, ki je bila pod drobnogledom tudi zaradi debija nekdanjega selektorja Giampiera Venture na klopi Chieva, je Iličić čaral z nogometno žogo in tako pokvaril debi 70-letnemu Venturi. Ta se je v trenerski posel vrnil prvič po polomu z Italijo v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo.

Zabil je tri gole, imel prste pri četrtem in zakuhal izključitev

Prste je imel Iličić vmes že pri golu Martena de Roona v 25. minuti, ko je žoga do Nizozemca prišla po njegovem blokiranem strelu. Potem sta sledila 28. minuta in trenutek, ob katerem so gledalci v Veroni in pred televizijskimi zasloni obnemeli. Kranjčan je poskrbel za gol, ki si ga bo v prihodnjih dneh ogledal še marsikdo.

Zelo lep je bil tudi njegov gol v 50. minuti za vodstvo Atalante s 3:0, medtem ko je v 54. minuti žogo le pospravil v prazno mrežo za zaokrožen hat-trick in poskrbel, da so ga gledalci po uri igre, ko je odšel z igrišča, nagradili z glasnim aplavzom. Upravičeno in pričakovano.

Šov Josipa Iličića na nedeljski tekmi proti Chievu:

Da je bil res vseskozi v središču pozornosti, potrjuje tudi to, da je v 40. minuti z zelo domiselno in atraktivno podajo zakuhal izključitev domačega branilca Federica Barbe, po kateri je igra domačih razpadla.

Da je bil nedeljski dan v Veroni res v znamenju Slovencev, pa je v 84. minuti z golom z enajstih metrov, ki Chievu sicer ni pomenil veliko, poskrbel tudi Valter Birsa, ki mu je pred tem evrogol s prostega strela preprečila vratnica.

Chievo : Atalanta 1:5 (0:2)

Štadion Marcantonia Bentegodija v Veroni, 21. oktober 2018. Italijansko prvenstvo, 9. krog sezone 2018/19.



Strelci: 0:1 de Roon 25., 0:2 Iličić 28., 0:3 Iličić 50., 0:4 Iličić 52., 0:5 Gosens 72.; 1:5 Birsa 84./11m

Atalanta je zmagala prvič po več kot dveh mesecih

Italijanski mediji opevajo Iličića, ki je za Atalanto, h kateri je lani poleti prišel iz Fiorentine, zdaj v 46 nastopih dosegel 18 golov. Zelo ga je pohvalil tudi trener moštva iz Bergama Gian Piero Gasperini, ki mu je v Veroni močno odleglo.

Na tekmi na štadionu Marcantonia Bentegodija v Veroni je preigraval in zabijal. Foto: Getty Images

Dosegel je namreč prvo prvenstveno zmago po skoraj natanko dveh mesecih čakanja. Od 20. avgusta letos je brez zmage ostal na sedmih prvenstvenih tekmah v nizu in se močno približal boju za obstanek. Zdaj je Atalanta vsaj malce poskočila in je 15.

Predvsem po zaslugi svojega najboljšega nogometaša, ki je zaradi nevsakdanjih zdravstvenih težav izpustil celoten uvodni del sezone in v nedeljo sploh prvič v tej sezoni zaigral od prve minute. "Z njim nam bo veliko lažje," je po visoki zmagi nad Chievom govoril trener Atalante.

Iličić je zdaj sicer pri 63 golih v prvi italijanski ligi, v kateri neprekinjeno igra od leta 2010, ko je iz Maribora prestopil v Palermo. Zanj je med prvoligaši odigral 98 tekem in zabil 20 golov.

Za Fiorentino, za katero je igral vmes, je v 106 nastopil dosegel 29 zadetkov. Pri Atalanti je pri 14 na 36 tekmah v prvi italijanski ligi.

Statistika Josipa Iličića v italijanski prvi ligi po sezonah:

2010/11 (Palermo): 34/8

2011/12 (Palermo): 33/2

2012/13 (Palermo): 31/10

2013/14 (Fiorentina): 21/3

2014/15 (Fiorentina): 25/8

2015/16 (Fiorentina): 30/13

2016/17 (Fiorentina): 30/5

2017/18 (Atalanta): 31:11

2018/19 (Atalanta): 5/3

Prvi hat-trick v serie a je marca letos, prav tako v 24 minutah, zabil na istem štadionu kot drugega. Foto: Getty Images

Neverjeten podatek, ki so ga izbrskali statistiki

Tokratni hat-trick je bil njegov šele drugi v Italiji in tretji v karieri nasploh (enega je v majici Interblocka dosegel v prvi slovenski ligi), prav neverjeten pa je podatek, na kakšen način in kje je dosegel prvega. Tudi pod tega se je podpisal v majici Atalante.

2 - Both Josip #Ilicic hat-tricks in Serie A arrived at Bentegodi stadium in exactly 24 minutes (the first against Verona in March 2018). Precision. pic.twitter.com/NpFq6z8YTb — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 21, 2018

Zgodilo se je marca letos. Prav tako na štadionu Marcantonia Bentegodija v Veroni! Med prvim golom, ki ga je dosegel takrat, in zadnjim pa je, tako kot tokrat, minilo natanko 24 minut. In za nameček še tole: tudi pred sedmimi meseci je zabil drugi, tretji in četrti gol od petih, ki jih je dosegla njegova ekipa.

Hellas Verona : Atalanta 0:5 (0:3)

Štadion Marcantonia Bentegodija v Veroni, 18. marec 2018. Italijansko prvenstvo, 29. krog sezone 2017/18.



Strelci: 0:1 Cristante 2., 0:2 Iličić 45./11m, 0:3 Iličić 48., 0:4 Iličić 69., 0:5 Gomez 71.

Šov Josipa Iličića na marčevski tekmi proti Hellasu Veroni: