Po Terziću se od Borussie poslavlja še Mats Hummels

"Borussia in branilec Mats Hummels se bosta po več kot 13 letih uspešnega sodelovanja razšla. To je rezultat pogovorov, ki so jih ta teden opravili direktor za šport Lars Ricken, športni direktor Sebastian Kehl in nogometaš," je v izjavi zapisal klub iz Porurja.

Petintridesetletni Hummels je v Dortmundu sprva igral med letoma 2008 in 2016 ter se nato leta 2019 vrnil iz münchenskega Bayerna. Branilec sicer ni bil vključen v nemško izbrano vrsto za evropsko prvenstvo na domačih tleh.

"Po več kot 13 letih se končuje moj čas v črno-rumenem dresu"

"Dragi navijači, po več kot 13 letih se končuje moj čas v črno-rumenem dresu. Bilo mi je v veliko čast in zadovoljstvo, da sem lahko tako dolgo igral za Dortmund," je v izjavi zapisal Hummels.

Pogodba se je svetovnemu prvaku iz leta 2014 iztekla po koncu pretekle sezone. Pred kratkim je dejal, da v negotovi prihodnosti sicer ne razmišlja o upokojitvi.

Hummels je z Borussio osvojil naslova nemške bundeslige v letih 2011 in 2012 ter nemški pokal v letih 2012 in 2021. Dvakrat je igral tudi v finalu lige prvakov, toda obakrat izgubil (2013, 2024).