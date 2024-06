V Madridu proslavljajo 15. naslov evropskega nogometnega prvaka. Dopoldne so pokal naprej prinesli na blagoslov v katedralo Santa Maria la Real de la Almudena, popoldne so imeli prvi sprejem na enem od osrednjih mestnih trgov Puerta Del Sol, zvečer pa se je še večji nadaljeval na njihovem tradicionalnem kraju za proslavljanje, na trgu oziroma krožišču Cibeles. Množica navijačev po ulicah je bila neskončna.

Samo poglejte te prizore iz katedrale in prvega sprejema na Puerto Del Sol:

Vinicius: Osvojiti želimo še veliko lovorik

Najprej so pokal odnesli na blagoslov v katedralo. Foto: Guliverimage Z zmago na sobotnem finalu lige prvakov na londonskem stadionu Wembley z 2:0 nad dortmundsko Borussio so nogometaši Reala Madrida pričakovano osvojili evropsko klubsko lovoriko. Že petnajstič. Uspelo jim je z miksom izkušenih in mladih nogometašev. V zadnjih 11 letih je Real Evropo osvojil že šestič. Iz ekipe, ki je osvojila 10. naslov, je zdaj zraven samo še veteran Dani Carvajal, ki je zabil prvi gol v finalu. Drugi gol je dodal mladi Vinicius Junior, ki je postal sploh prvi Brazilec z golom na dveh finalih lige prvakov. In kot je dejal na popoldanskem sprejemu na trgu Puerto Del Sol, se Los Blancos ne bodo ustavili. "Osvojiti želimo še veliko lovorik."

V nedeljo zvečer se je zabava nadaljevala na trgu oziroma krožišču Cibeles, kjer Real Madrid že tradicionalno proslavlja lovorike. Na avtobusu je plesal še trener Carlo Ancelotti. Nepregledna množica se je vila po vseh mestih ulicah. "Najbolje, kar se lahko zgodi nogometašu. Madrid je izjemen, ker dosega izjemne stvari. Ne bomo se naveličali osvajati lovorike. Uživali bomo v večeru, ker je res spektakularen," je z odra na trgu Cibeles zbranim navijačem povedal Nacho Fernandez.

Pred sončnim zahodom se je začel sprejem na trgu Cibeles. Poglejte v videu in galeriji: