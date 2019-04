Bo Kampl po uvrstitvi v finale pokala slavil še šestič zapored?

31. krog nemškega prvenstva bosta danes odprla Augsburg in Bayer Leverkusen. RB Leipzig s Kevinom Kamplom bo v soboto na domačem igrišču pričakal Freiburg. Kamplovi so v tej sezoni v odlični formi, na lestvici nemškega prvenstva zaostajajo le za Borussio Dortmund in Bayernom, sredi tedna pa so se prebili v finale nemškega pokala. Dobili so zadnjih pet tekem v bundesligi. Dortmundčani se bodo v soboto udarili s Schalkejem, vodilni Bayern bo v nedeljo gostoval pri Nürnbergu.