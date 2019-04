Wolfsburg v izdihljajih preprečil zmagoslavje Eintrachtu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Wolfsburga so v 90. minuti iztržili remi proti Eintrachtu.

Nogometaši Wolfsburga so v 90. minuti iztržili remi proti Eintrachtu. Foto: Getty Images

Na zadnji tekmi 30. kroga nemškega prvenstva so nogometaši Eintrachta iz Frankfurta pri Wolfsburgu vodili do 90. minute, na koncu pa vknjižili le točko. Borussia Dortmund je zmagala v Freiburgu in se tako vodilnemu Bayernu Münchnu, ki je bil z 1:0 boljši od Werderja, spet približala na zgolj točko zaostanka. Obeta se torej dramatičen boj za prvenstveno lovoriko. Najbližji zasledovalec vodilnih dveh RB Leipzig je tudi s pomočjo Kevina Kampla z 2:1 v gosteh ugnal Borussio Mönchengladbach.