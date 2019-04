Kevin Kampl in rdeči biki v finalu že čakajo nasprotnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem polfinalu nemškega pokala je Red Bull Leipziga, ki igra v izjemni formi, s 3:1 premagal drugoligaša HSV in se kot prvi uvrstil v veliki finale. Kevin Kampl je začel v prvi postavi rdečih bikov in osigral celotno srečanje. V sredo se bosta v drugem polfinalu pomerila še Werder in Bayern, ki želi na vsak način v svoje vitrine vrniti pokalno lovoriko.