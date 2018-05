Bišćan: Ni pošteno do Olimpije

Zmaji se pripravljajo na zgodovinski dosežek. Po stresni nedelji in derbiju v Domžalah so si dali duška v proslavljanju državnega naslova, danes pa lahko sezono 2017/18 kronajo še s pokalno lovoriko.

Če bodo v finalu pokala Slovenije upravičili vlogo favorita proti Aluminiju, ki so ga v tej sezoni v Prvi ligi Telekom Sloveniji premagali na vseh štirih tekmah, bo zabava v slovenski prestolnici trajal do jutranjih ur. Tudi s pomočjo Mestne občine Ljubljana, ki bo v čast trem državnim naslovom Olimpije (nogometaši, košarkarji in nogometašice) priredila zabavo na ploščadi pred štadionom Stožice, kjer bosta množico na glasbenem odru zabavala Peter Lovšin in skupina Big Foot Mama.

Šele po koncu sezone

Foto: Urban Urbanc/Sportida Nogometaši Olimpije imajo ogromen motiv, da končajo sezono na najlepši možen način in privržencem podarijo še en razlog za veliko slavje. Po koncu sezone pa bo treba hitro odgovoriti tudi na vprašanje o tem, s kom na trenerskem stolčku vstopiti v prihodnjo sezono. Za navijače in nogometaše ni dilem, na njem bi želeli še naprej spremljati 40-letnega Zagrebčana, ki pa je v zadnjih mesecih doživljal različne neprijetnosti in občutil, da pri nekaterih osebah, ki so zelo blizu predsedniku Milanu Mandariću, ni najbolj zaželen.

O tem je posredno potarnal tudi sedmi sili, rezultati, ki so mu šli na roko, pa so preprečili, da bi se njegov stolček v vročem mesecu maju resneje zatresel. Ker so govorice o tem, da se pripravlja trenerska menjava, v igri naj bi bil nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ki je v teh dneh na glasbeno-nogometnem tekmovanju v Moskvi, vedno glasnejše, do začetka priprav na novo sezono 2018/19 pa je le nekaj tednov, si želijo navijači čimprejšnjega odgovora.

''Zdaj je najbolj pomembno, da se konča tekma,'' pred finalom pokala razmišlja Bišćan. Trener Olimpije, ki v letu 2018 sploh ni izgubil, ni želel govoriti o svojem klubskem statusu, je pa namignil, da bo povsem drugače po srečanju s Kidričani. In morebitni pokalni lovoriki.

Rajanje navijačev Olimpije v noči na ponedeljek v središču Ljubljane. Foto: Sportida

''Po tej tekmi bi se logično gledano moral usesti z vodstvom kluba, se sprehoditi skozi sezono in potem priti do pametnih zaključkov, s pomočjo katerih bi načrtovali prihodnost. Sta pa najbolj pomembna klub in ekipa, njuna stabilnost,'' je poudaril nekdanji hrvaški reprezentant, ki je lani popeljal zagrebški Rudeš v prvo hrvaško ligo, letos pa Olimpijo na slovenski prestol.

Sporna le 11-metrovka na tekmi proti Ankaranu, a ...

Veselje Roka Kronavetra po nedeljski tekmi v Domžalah, kjer se je še enkrat več vpisal med strelce z bele točke. Foto: Vid Ponikvar Da so se zmaji v nedeljo vendarle na lestvici znašli pred Mariborom, je poskrbel zadetek Roka Kronavetra. Mariborčan je v 80. minuti zadel z bele točke in izenačil rezultat na 1:1. Če ga ne bi, bi se naslova prvaka veselili v Ljudskem vrtu. Državni prvak Maribor ni najbolj športno sprejel dejstva, da je Olimpija prišla do zlata vredne točke po novem kazenskem strelu. To je poudarila tudi s čestitko, na kateri prevladuje podoba bele točke, simbola 11-metrovke.

Sodniki so v prid Olimpije pokazali na belo točko še vselej na zadnjih štirih tekmah, vedno v zadnji četrtini srečanja. So jih dosodili preveč? ''Veliko jih je bilo, a če jih podrobno analiziramo, lahko ugotovimo, da so bile razen ene sporne proti Ankaranu, če smo povsem iskreni, vse druge čiste kot solza. Če pa se ustavimo pri tekmi z Ankaranom, kjer so nam sodili 11-metrovko v zadnji minuti, bi moral biti 20 minut pred koncem dosojen kazenski udarec za nas, a ni bil. Kot nekdanji igralec pa dobro vem, da je veliko lažje izvajati 11-metrovko 20 minut do konca kot pa v zadnji minuti, ko veš, da praktično ni več možnosti popravnega izpita. Zato pri 11-metrovkah ni bilo nič spornega. Zgodilo se je to, kar se je. Če bomo iskali kakšno negativno plat našega prvenstva ali pa kakšen črni madež k našemu naslovu, bomo nepošteni do NK Olimpija,'' je pojasnil strateg Bišćan, ki je za današnji finale pokala napovedal nekaj sprememb v udarni enajsterici.

Finale pokala Slovenije se bo v Stožicah začel ob 20.15, glavni sodnik pa bo Andrej Žnidaršič.

