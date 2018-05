Če šokira Olimpijo, bo spravil v slabo voljo nekdanjega šefa

Slovensko prvoligaško okolje je tako majhno, da se v njem srečujejo in prepletajo številni znanci, ki menjajo klubske barve. Usoda je hotela, da bo sreda zelo pomemben dan za Oliverja Bogatinova in Marijana Pušnika. Pred tremi leti sta sodelovala pri Olimpiji in pomagala graditi šampionsko zasedbo zmajev, zdaj pa vodita neposredna tekmeca za mesto v Evropi. Aluminij in Rudar. Jo bo nekdanji pomočnik zagodel nekdanjemu šefu?