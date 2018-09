Besede Ronaldove sestre, ki bodo dale misliti Čeferinu

"To je sramota za nogomet. Hočejo uničiti mojega brata. Plačali bodo za njegove solze!" je po sporni, sploh prvi izključitvi Cristiana Ronalda v ligi prvakov ob gostovanju Juventusa v Valencii zapisala njegova besna sestra. "Var bi bil v tem primeru zelo dobrodošel," je Aleksandru Čeferinu in vodilnim pri Uefi ob tem sporočil trener Torinčanov Massimiliano Allegri.

Čeprav je Juventus z dvema enajstmetrovkama, ki ju je v gol spremenil Miralem Pjanić, na zahtevnem gostovanju pri Valencii v ligi prvakov z desetimi nogometaši zmagal z 2:0, je po tekmi na Mestalli govora le o enem.

O dogodku iz 29. minute, ko je bil po dvoboju s kolumbijskim branilcem Jeisonom Murillom ob svojem prvem nastopu v majici Juventusa v ligi prvakov na presenečenje vseh z rdečim kartonom kaznovan Cristiano Ronaldo. Portugalec je bil ob 154. nastopu v elitnem evropskem klubskem tekmovanju sploh prvič izključen.

Kaj se je zgodilo?

Po rdečem kartonu, ki ga je na nagovor pomočnika Marca Fritza, ki je, kot so z branjem z ustnic ugotovili pri Sky Sport Italia, glavnemu delivcu pravice Felixu Brychu, ki dogajanja ni videl, dvakrat povedal, naj Ronalda izključi, je bil petkratni najboljši nogometaš na svetu povsem iz sebe. Bil je celo tako razočaran, da je ob odhodu z igrišča jokal.

Katia Aveiro: Plačali bodo za solze mojega brata!

"To je sramota za nogomet. Pravici bo zadoščeno," je po tekmi na Instagramu zapisala Ronaldova sestra Katia Aveiro. "Hočejo uničiti mojega brata, ampak bog nikoli ne spi," je še pisala. "Plačali bodo visoko ceno za solze mojega brata. Želijo ga spraviti na tla, a jim ne bo uspelo," je dodala.

Razočarani Cristiano Ronaldo:

Max Allegri: Var bi bil v pomoč

"Var bi bil v tem primeru sodniku prav gotovo v pomoč," pa je o rdečem kartonu pri izidu 0:0, po katerem je bila njegova ekipa debelo uro številčno oslabljena, povedal trener Juventusa Massimiliano Allegri in vrgel rokavico vodilnim pri Uefi, pri kateri za zdaj še vztrajajo brez uvedbe sodniških videopomočnikov, ki smo jih spoznali na letošnjem svetovnem prvenstvu.

"Ostati z desetimi igralci v ligi prvakov zaradi takega prekrška je veliko razočaranje. Zaradi tega bi lahko izgubili, prav tako pa je jasno, da ga bomo na naslednjih tekmah pogrešali," je dodal trener, ki je Torinčane že dvakrat popeljal do finala lige prvakov.

"Bil je zelo razočaran, potrebuje čas, da pride k sebi, ampak bo moral to kmalu pustiti za sabo in se osredotočiti na naslednjo tekmo. V nedeljo nas čaka tekma s Frosinonejem, čeprav je jasno, da taki dogodki pustijo grenak priokus," je o Ronaldu še povedal 51-letni trener.

Na Ronaldovo stran je stopil tudi trener Valencie

Tolažil ga je tudi Marcelino. Foto: Reuters "Kolikor sem videl jaz, se ni zgodilo nič posebnega. Rdečega kartona si ni zaslužil, a tudi to se dogaja," pa je o spornem rdečem kartonu po tekmi govoril Leonardo Bonucci.

"Ronaldo je bil zelo jezen, seveda. Sodnik je videl, kar je videl, in se odločil narobe, a to so ovire, ki jih moramo preskočiti," je o dogodku, ki je na Mestalli zbudil daleč največ pozornosti, še povedal izkušeni italijanski branilec.

"Nisem videl, kaj se je zgodilo, a ko je odhajal z igrišča, je bil zelo potrt. Jokal je in govoril, da ni naredil ničesar narobe," je tudi trener Valencie Marcelino nekaj besed namenil najboljšemu strelcu v zgodovini Real Madrida, ki ga je tolažil tudi ob odhodu z igrišča.

Rdeči karton enkrat na 131 tekem

Ronaldo je do zdaj v majicah Sportinga Lizbone, Manchester Uniteda, Real Madrida in zdaj Juventusa v vseh tekmovanjih odigral že kar 763 tekem, a je bil tokratni rdeči karton zanj šele sedmi in šele tretji neposredni. Kot član Reala je bil izključen štirikrat, v majici Manchester Uniteda pa enkrat.



Za Portugalsko, katere kapetan je, je odigral že 154 tekem, a ni prejel niti enega rdečega kartona.



Skupaj je torej zbral že kar 917 tekem, izključen pa je bil šele sedmič. V povprečju je torej izključen enkrat na 131 tekem.

Koliko tekem bo moral počivati?

Kaj sledi in koliko časa Ronaldo v ligi prvakov ne bo smel igrati? Pri Uefi so nogometaši, ki prejmejo rdeč karton, samodejno kaznovani z eno tekmo, kar pomeni, da bo tekmo proti Young Boys 2. oktobra zagotovo zamudil. Veliko bolj pa nogometno javnost zanima, ali bo moral izpustiti tudi naslednjo tekmo v najboljši evropski nogometni ligi.

Bo petkratni najboljši nogometaš leta na svetu čez en mesec lahko zaigral na Old Traffordu? Foto: Reuters Juventus bo namreč 23. oktobra gostoval na stadionu, na katerem si je Ronaldo ustvaril nogometno ime, ko ga čaka tekma na Old Traffordu, na katerem domuje Portugalčev nekdanji klub Manchester United.

Uefa se za daljše kazni odloča od primera do primera, a glede na to, kaj razkriva posnetek, in tudi zaradi tega, za koga gre, bi bilo logično pričakovati, da hujše kazni zanj ne bo. Če že bo, pa bodo pri Uefi verjetno dvignili precej prahu …