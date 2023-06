Zabava, ki so jo čakali 66 let #video

Foto: Guliverimage Če ste mislili, da je bila odločitev o prvaku Nemčije filmska (v zadnjem krogu je Bayern München prehitel Borussio Dortmund), kaj boste potem šele rekli na razplet belgijskega prvenstva. Royal Antwerp si je lovoriko priboril z remijem v zadnjem krogu, ki si ga je zagotovil v četrti minuti sodnikovega dodatka, ko je zadel Toby Alderweireld. Prvaki so postali točko pred Genkom in ekipo Royale Union SG, Club Brugge je na četrtem mestu zaostal za 11 točk.

Foto: Guliverimage Anwerp je prvak Belgije prvič po 66 letih. In temu primerno je bilo dan pozneje tudi slavje na ulicah tega belgijskega mesta. Navijači so na šampionski paradi visoko mahali s klubskimi zastavami, pa plezali na kandelabre, kipe in vodnjake, kurili bakle in prepevali navijaške pesmi. Pravi športni praznik. Alderweireld in soigralci so se z odprtim avtobusom zapeljali po mestnih ulicah in ustavili pred mestno hišo, kjer se je začela velika proslava.

V ligi prvakov bodo zaigrali prvič oziroma prvič po sezoni 1957/1958, ko so se od takratnega evropskega pokala poslovili s porazom proti Realu Madridu.

Foto: Guliverimage