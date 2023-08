Beckenbauer zaradi slabega zdravja že dolgo zunaj oči javnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovni prvak iz leta 1990 je tudi potrdil, da se 77-letni Beckenbauer zaradi zdravstvenih razlogov ni udeležil srečanja takratne reprezentance mundiala, ki je bilo 9. julija v kraju Grassau am Chiemsee.

V zadnjih mesecih so se večkrat pojavila ugibanja o zdravstvenem stanju Beckenbauerja, ki bo 11. septembra star 78 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Svetovni prvak kot igralec (1974) in selektor (1990), ko je bil kapetan Matthäus, se je precej umaknil iz javnosti.

"Želimo mu zdravje, da bo s svojo energijo spet po starem," je dejal Matthäus: "In seveda si želimo, da bi ozdravel. To je naša največja želja."

Zaradi zdravstvenih razlogov se je Beckenbauer že v začetku leta odločil, da ne bo odpotoval v Brazilijo na pogreb svojega prijatelja Peleja. "Rad bi to storil, a na žalost moje zdravje ne dopušča tako dolgega poleta. Prijatelja bom v srcu pospremil na njegovo zadnjo pot," je dejal nekdanji nogometaš s cesarskim vzdevkom Kaiser v intervjuju za Bild am Sonntag.

