Bayern in Müller bosta po sezoni končala sodelovanje

Bavarski nogometni velikan Bayern je danes sporočil, da bo po sezoni končal sodelovanje s Thomasom Müllerjem. Ta velja za eno največjih ikon kluba, ki mu je zvest že 25 let in je z njim osvojil 33 lovorik. Za Bayern je doslej odigral 743 tekem.

Kot je zapisal klub na spletni strani, bodo igralcu, ki je z Bayernom osvojil vse, kar se osvojiti da, pripravili tudi poslovilno tekmo. Zadnje tekmovalne izzive pa bo za Bayern izpolnil na poletnem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA med 15. junijem in 13. julijem.

Septembra lani je prehitel še eno klubsko legendo Seppa Maierja na vrhu lestvice nogometašev z največ tekmami za klub; na dosedanjih 743 je dosegel 247 golov in podal za še 273 zadetkov.

Müller, sicer skorajda münchenski domačin, doma je iz kraja Pähl na Zgornjem Bavarskem, je član kluba od leta 2000, ko je kot desetletnik prišel k mlajšim selekcijam.

"Jasno je, da je zame današnji dan nekaj posebnega. Mojih 25 let pri Bayernu se bo poleti končalo, bilo je neverjetno potovanje, podprto z izjemnimi izkušnjami, velikimi tekmami in nepozabnimi slavji. Zelo sem vesel in hvaležen, da sem lahko vso kariero igral za svoj ljubljeni klub," je ob napovedanem slovesu za klubsko spletno stran dejal Müller in dodal: "Kaj si želim ob slovesu, je jasno: naslove, ki jih bomo skupaj proslavljali, in trenutke, ki jih ne bomo pozabili. Naredili bomo vse, da naslov pripeljemo nazaj domov."

Thomas Müller je za prvo ekipo debitiral 15. avgusta 2008 proti HSV. V izjemno bogati karieri je nabral 12 naslovov nemškega prvaka, šest nemških pokalnih lovorik, dvakrat je slavil v ligi prvakov, dvakrat na klubskem SP, dvakrat v evropskem superpokalu in osemkrat v nemškem superpokalu. Eno lovoriko, naslov svetovnega prvaka, pa je kot član Bayerna osvojil tudi z nemško reprezentanco na SP leta 2014. Za elf je sicer odigral 131 tekem med letoma 2010 in 2024, dosegel pa 45 golov.

Za zdaj še ni znano, ali bo po koncu sodelovanja z Bayernom Müller tudi končal kariero; kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, igralec tega ni razkril, v Nemčiji pa se pojavljajo ugibanja o njegovi selitvi v ameriško ligo MLS.

