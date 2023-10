Barcelona in Rolling Stones bodo združili moči proti Realu

Tako so v dresih Barcelone, s katerimi bodo izbranci Xavija nastopili proti madridskemu Realu, pozirali člani "neuničljive" skupine Rolling Stones Ronnie Wood, Mick Jagger in Keith Richards.

Tako so v dresih Barcelone, s katerimi bodo izbranci Xavija nastopili proti madridskemu Realu, pozirali člani "neuničljive" skupine Rolling Stones Ronnie Wood, Mick Jagger in Keith Richards. Foto: Reuters

Pri Barceloni bodo tako zaznamovali izid novega albuma skupne Rolling Stones Hackney Diamonds, vse skupaj pa je del sodelovanja v okviru sponzorstva, ki ga ima španska La Liga s ponudnikom vsebin na medmrežju Spotify. Že v sezoni 2022/23 so imeli nogometaši Barcelone na dresih reklamo za Spotify, tokrat pa ga bo zamenjal znani logotip ust z jezikom.

To pa ne bo prvič, da bodo v klubu tako opozorili na posamezne glasbene skupine. V pretekli sezoni so imeli na eni od tekem na dresih stilizirano sovo, logotip kanadskega raperja Draka, in s tem zaznamovali novi album, enako so storili v primeru španske pevke Rosalie in njenega albuma Motomami.

Najboljši strelec Barcelone Robert Lewandowski naj bi po zadnjih napovedih do derbija z Realom že odpravil zdravstvene težave. Podobno velja tudi za Pedrija. Foto: Reuters

Pogodba med La Ligo in Spotifyjem je po poročanju španskih medijev vredna kar 435 milijonov evrov. Za Barcelono pa so sredstva še kako pomembna, saj se klub v zadnjih letih bojuje s finančnimi težavami, zaradi tega jih je leta 2021 zapustil tudi prvi zvezdnik, Argentinec Lionel Messi.

V zadnjih dneh so se v Španiji celo pojavile novice, da se bo Messi med zimsko sezono vrnil v Katalonijo kot posojeni igralec Interja Miamija, a je to nogometaš nedavno zanikal.

Kalkulacija medijev na Iberskem polotoku temelji na domnevi, da naj bi se to zgodilo, ker se Inter Miami ni uvrstil v končnico lige MLS in klub bo sezono končal prihodnji konec tedna. Messija nato v novembru čakata le še reprezentančna obračuna Argentine v okviru kvalifikacij za SP 2026 z Urugvajem (17. 11.) in Brazilijo (22. 11.).