Yamal se je ob zgolj točki Barcelone vpisal v zgodovino, Atletico do zmage z bele točke

Vodilni Real Madrid je v devetem krogu španske la lige Osasuno premagal s 4:0, Jude Bellingham je zabil nova gola, skupno to sezono že osem. Najbližja zasledovalka Reala Girona je dosegla sedmo zmago, Barcelona pa je pri predzadnji Granadi v 29. minuti zaostajala 0:2, na koncu pa prišla do točke (2:2). Atletico Madrid je zabeležil štirinajsto zaporedno zmago na domačem stadionu. Real Sociedad je premagal z 2:1.

Granada je povedla že v 17. sekundi preko Bryana Zaragoze, ki je na 2:0 povišal v 29. minuti. Za Barcelono sta zadela Lamine Yamal, ki je z zadetkom ob koncu prvega polčasa postal najmlajši strelec v zgodovini španskega prvenstva. S 16 leti in 87 dnevi je prehitel Fabrica Olinga, ki je 2012 zadel enajst dni starejši.

Jan Oblak Foto: Reuters

Za Atletico Madrid je bila to peta tekma v zadnjih štirinajstih dneh. In peta zmaga. Zgolj proti Real Madridu in Osasuni je slavil z dvema goloma razlike, preostale tri tekme pa so bili tesne in odločene v zadnjih minutah.

Proti Realu Sociedadu, ki je v Madrid prišel po odmevni zmagi sredi tedna v ligi prvakov pri Salzburgu (2:0), je odločitev padla minuto pred iztekom rednega časa, ko je sodnik pokazal na najstrožjo kazen zaradi igranja z roko. Zanesljiv izvajalec je bil francoski napadalec Antoine Griezmann. Atletico je v vodstvo popeljal Samuel Lino v 22. minuti, Jan Oblak pa je moral po žogo v svojo mrežo četrt ure pred koncem tekme, ko ga je iz hitrega protinapada ugnal Mikel Oyarzabal.

Real Madrid in Girona ne popuščata. Prvi so prišli do osme zmage sezone, drugi pa do sedme. Predvsem Real se zdi iz kroga v krog boljši, predvsem po zaslugi poletne okrepitve. Anglež Jude Bellingham, ki šteje le 20 pomladi, je zabil že sedmi in osmi gol v la ligi. Na tekmi z Osasuno sta zadela še Vinicius Junior in Joselu in beli balet se je veselil zmage s 4:0. Je pa Joselu še zastreljal 11-metrovko. Na devetih tekmah so dosegli že 20 golov in osvojili 24 točk. Imajo samo poraz z Atleticom Madridom.

Mendilibar ni več trener Seville Španski nogometni klub Sevilla je na spletni strani sporočil, da je danes odstavil trenerja Joseja Luisa Mendilibarja. Dvainšestdesetletni Španec je krmilo andaluzijskega kluba prevzel 21. marca letos, na klopi pa zdržal 28 tekem. Pred prihodom k Sevilli je bil Mendilibar trener Alavesa, ki ga je odstavil aprila 2022. Po slabem letu dni brez službe je na mestu glavnega trenerja Seville zamenjal Argentinca Jorgeja Sampaolija ter s klubom dobra dva meseca kasneje osvojil evropsko ligo. Sedemkratni zmagovalci tega tekmovanja pa to sezono na prvenstveni lestvici zasedajo šele 14. mesto. Na osmih tekmah so po dvakrat zmagali in remizirali, štirikrat pa izgubili. V tem krogu so doma remizirali proti Rayu Vallecanu (2:2). Potem ko je Sevilla v sezonah 2019/20, 2020/21 in 2021/22 v prvenstvu vselej zasedla četrto mesto, je v pretekli sezoni zmogla le do 12. mesta, a kasneje osvojila evropsko ligo. To sezono posledično igra v ligi prvakov in v skupini B po dveh remijih zaseda tretje mesto pred četrtim PSV Eindhovnom ter za vodilnim Lensom in drugouvrščenim Arsenalom. Vir: STA

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 6. oktober:

Sobota, 7. oktober:

Nedelja, 8. oktober:

Lestvica: