Avstrijski navijači pripravljajo bojkot: v prvem polčasu bodo molčali

Zakaj pa so navijači jezni na Nogometno zvezo Avstrije (ÖFB)? Po pisanju avstrijskih medijev naj bi šlo v prvi vrsti za kaznovanje reprezentance za slabe rezultate, v javnem pozivu organiziranim navijaškim skupinam, naj se pridružijo molčečemu protestu v prvem polčasu nocojšnje tekme, pa "Hurricanes" izpostavljajo tudi izbiro stadionov za tekme izbrane vrste.

Reprezentanca naj igra le na Dunaju

"Edini primeren stadion za tekme nacionalne reprezentance je stadion Ernst Happel na Dunaju, ki je edini nevtralen stadion v Avstriji. Na njem ne igra noben klub, kar je za navijače reprezentance pomembno. Obenem je to največji stadion v državi, na njem je reprezentanca že doživljala uspehe, na Dunaju pa ima tudi največjo in najglasnejšo navijaški bazo," so zapisali na spletni strani navijaške skupine.

Bodo v prvem polčasu večerne tekme v Celovcu res molčali? Foto: Reuters V Celovcu (tekma s Slovenijo bo prav tam, na stadionu Wörthersee, ki sprejme 18 tisoč gledalcev), Salzburgu in Innsbrucku, kjer avstrijska reprezentanca tudi igra svoje tekme, naj vzdušje ne bi bilo pravo, še menijo navijači iz avstrijske prestolnice, zaradi potovanja na tekme pa si morajo jemati dopuste, se še pritožujejo. "Zato smo se odločili, da prvih 45 minut tekme v Celovcu molčimo. Ne bomo skandirali, ne bomo tolkli po bobnih. V drugem polčasu pa bomo dali vse od sebe."

Arogantna zveza, arogantni nogometaši

Avstrijsko nogometno zvezo obtožujejo, da je v zadnjih treh letih pokvarila odnose z navijači, da se njeni veljaki obnašajo arogantno, arogantni pa naj bi bili po mnenju navijaške skupine Hurricanes tudi nekateri igralci, za druge so prepričani, da si ne zaslužijo obleči rdeče-belo-rdečega dresa, na splošno pa pogrešajo tudi več "nacionalnega zanosa in ponosa".

Avstrijski nesporazumi so seveda voda na mlin slovenski vrsti, ki v kvalifikacijski skupini G po dveh remijih z Izraelom in Severno Makedonijo zaseda četrto mesto, medtem ko so naši severni sosedi po dveh porazih (s Poljsko in Izraelom) peti, za njimi je le Latvija. Slabi dosežki avstrijske izbrane vrste so zagotovo dejavnik, ki vpliva na nezadovoljstvo navijačev. Eden od avstrijskih nogometnih zvezdnikov, branilec münchenskega Bayerna David Alaba, pa je medtem nekoliko razjezil slovensko nogometno javnost.

David Alaba se je z Janom Oblakom soočil v polfinalu lige prvakov leta 2016, ko je madridski Atletico Bayern izločil in se nato v finalu pomeril z madridskim Realom. Foto: Reuters

Zvezdnik Bayerna ne pozna niti Oblaka in Iličića

Alaba je v intervjuju za avstrijsko nacionalno televizijo ÖRF o slovenski reprezentanci povedal, da "imajo precej dobrega vratarja in enega igralca desno spredaj". Mislil je na naša mednarodno dobro uveljavljena Jana Oblaka in Josipa Iličića, a kot kaže ne pozna niti njunih imen. Avstrijski mediji navajajo miren odgovor slovenskega selektorja Matjaža Keka, ki je dejal le, da "mi o Avstriji vemo vse".

Bolj oster pa je bil odziv športnega direktorja Maribora Zlatka Zahoviča, ki je za Ekipo povedal: "To je nespoštovanje brez primere. Da ne poznaš enega od najboljših vratarjev na svetu, kar Jan Oblak gotovo je, in takšnega mojstra, kot je Josip Iličić, oziroma ju ne omeniš, jima ne daš imena in priimka, je nekaj res neverjetnega. Da ne pokažeš niti kančka spoštovanja … Močno verjamem, da bo to v naši zasedbi sprostilo še dodatno prepotrebno energijo. Mora jo! Naj fantje dokažejo, kdo so in kaj so."

