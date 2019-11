Arsene Wenger ima novo službo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je slovitega francoskega strokovnjaka Arsena Wengerja danes imenovala za vodjo globalnega nogometnega razvoja. Sedemdesetletni Francoz bo zadolžen za nadzor in razvoj ženskega in moškega nogometa po vsem svetu, so sporočili iz sedeža Fife v Zürichu.