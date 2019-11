Španski zvezdnik se je odločil, da ima dovolj

"To novinarsko konferenco sem sklical, da napovem konec profesionalne kariere. Odločil sem se, da se upokojim," je novinarjem v Kobeju povedal napadalec David Villa, z 59 goli rekorder v španski reprezentanci.

K temu je dodal, da je o koncu dolgo razmišljal. "To je tudi rezultat pogovora z družino in ljudi okrog mene. Sam sem si želel nehati, nihče me v to ni prisilil," je še dodal.

Ni ga Španca, ki bi v državnem dresu dosegel toliko zadetkov, kot Villa. Foto: Reuters

Villa je za Španijo trikrat zaigral na svetovnem prvenstvu in se z njo leta 2010 veselil naslova svetovnih prvakov, leta 2008 pa tudi evropskega naslova. Z Barcelono je osvojil ligo prvakov, dva španska naslova in tudi svetovno klubsko krono.

V letošnji sezoni je za Vissel Kobe, ki je na desetem mestu prvenstvene razpredelnice, dosegel 12 golov.