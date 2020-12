Klavrn konec velike kariere nogometnega Mozarta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Barcelone, od koder se je po operaciji javil z bolniške postelje, prihajajo informacije o poškodbi legendarnega dolgoletnega nogometaša Barcelone in španske reprezentance Andresa Inieste, ob katerih se lahko vprašamo, ali je zadnjo tekmo že odigral. Eden od najboljših nogometašev na svetu svojega časa pri 36 letih nogomet igra na Japonskem.

Prizor s tekme, ki jo je prejšnji četrtek odigral za Vissel Kobe. Je to zadnji nastop v veličastni karieri Andresa Inieste? Foto: Reuters

Od leta 2018, ko je po 16 letih igranja v njeni članski ekipi zapustil Barcelono, Andres Iniesta nogomet igra na Japonskem za Vissel Kobe. Medtem ko je njegov rojak, s katerim sta si garderobo delila že v španski reprezentanci in pri Barceloni, skupaj pa sta igrala tudi na Japonskem, David Villa, svojo bogato nogometno pot v začetku letošnjega leta že končal, pa 36-letni Iniesta še vztraja. Vprašanje pa, koliko dolgo še bo.

O tem se za zdaj še ni izjasnil, a se ob novici, da zaradi poškodbe stegenske mišice, ki so mu jo ta teden operirali v Barceloni, nogometa ne bo igral vsaj štiri mesece, postavlj vprašanje, ali je svojo zadnjo nogometno tekmo že odigral.

Takole je na Instagramu pozdravil navijače po operaciji v Barceloni:

Iniesta se je poškodoval prejšnji teden na četrtkovi tekmi četrtfinala azijske lige prvakov proti južnokorejskemu Suwonu, na kateri je Vissel Kobeju pomagal do uvrstitve med najboljše štiri.

Iniesta je za Vissel v dveh letih in nekaj mesecih odigral 74 tekem, zbral pa 16 golov in 18 asistenc. Na Japonskem se je veselil dveh lovorik. Pokalne in superpokalne.

Glavni akter nesmrtnega španskega nogometnega rodu

Veliko večja in bolj sijajna je zapuščina, ki jo je eden od najboljših vezistov vseh časov pustil v Evropi. Z Barcelono je osvojil kar 32 lovorik, štirikrat je bil tudi evropski, devetkrat pa španski prvak. Za Katalonce je skupaj odigral kar 674 tekem (57 golov in 139 asistenc).

Trenutek, ki mu je prinesel nesmrtnost. Strel, s katerim je odločil zmagovalca v velikem finalu svetovnega prvenstva 2010. Foto: Reuters

V zgodovino nogometa se je še bolj zapisal s podvigi, ki so mu skupaj s soigralci uspevali v španski reprezentanci (za njo je zbral 113 nastopov, dosegel pa 13 golov).

Med letoma 2008 in 2012 je s Španijo, katere gonilna sila je skupaj s še nekaj soigralci iz Barcelone bil, nanizal dva evropska in svetovni naslov.

V velikem finalu svetovnega prvenstva 2010 v Johannesburgu je bil prav on tisti, ki je na tekmi proti Nizozemski v podaljških zabil odločilni gol, ki je Špancem prinesel prvi in zadnji naslov svetovnega prvaka.