Španski nogometaš Andres Iniesta je znova spregovoril o svoji depresiji, ki jo je pred več kot desetletjem sprožila nenadna smrt njegovega prijatelja. Kot pravi, se danes počuti precej bolje, še vedno obiskuje psihoterapijo, o svojem najtemačnejšem obdobju življenja govori na glas, saj želi ozaveščati o bolezni in poslati sporočilo, da depresija lahko doleti kogarkoli, tudi če ima nepregledne vsote denarja, najboljše avtomobile in najbolj glamurozne hiše ...

Izkušeni španski vezist Andres Iniesta je v podcastu "The Wild Project" spregovoril o najtežjih trenutkih v svojem življenju, ki ga je nekaj časa narekovala depresija. Španec je spremembe v svojem počutju, ki je bilo vse bolj prazno, občutil leta 2009 po smrti bližnjega prijatelja, ki je umrl za posledicami srčnega infarkta.

"Veselja in energije, ki bi ju moralo dajati življenje, ni več. Začneš se počutiti slabo. Opravijo preglede, ki ne pokažejo nobenih težav, a sam pri sebi veš, da nekaj ni v redu. Misli so črne. Jaz sem si želel le, da se čim prej znoči, da popijem tableto in se spočijem. To je bil zame največji užitek," so besede 38-letnika povzeli pri Marci.

Od leta 2018 igra na Japonskem. Foto: Guliverimage

Dodal je, da se je večinoma počutil potrto: "Ne gre za žalost ob porazu ali razhodu z dekletom ali sporu s prijateljem, to je drugačna žalost. Dokler tega ne doživiš in ne občutiš, ne moreš razumeti."

Nekdanji svetovni in evropski prvak, pa evropski klubski prvak, ki od leta 2018 službuje v deželi vzhajajočega sonca, je našel pot iz temnih misli, glas o depresiji pa širi z namenom ozaveščanja ljudi o njenih pasteh in tem, da lahko doleti vsakega: "Še naprej obiskujem terapije. Rad slišim mnenje strokovnjakov o duševnih boleznih in depresiji. Sčasoma te življenje nauči, da depresija in duševna bolezen lahko prizadeneta vsakogar. Če o izkušnjah z njima govori znana oseba, ki ima v teoriji ves denar na svetu, največjo hišo in najboljši avto, potem je jasno, da se lahko zgodi vsakomur."