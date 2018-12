Villa bo kariero nadaljeval na Japonskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji španski nogometni reprezentant in napadalec Barcelone David Villa je sporočil, da je podpisal pogodbo z japonskim klubom Vissel Kobe, kjer bo moči združil z nekdanjim soigralcem Andreasom Iniesto.

Villa je na Twitterju objavil video, v katerem razlaga o svoji karieri, nato pa prejme klic, ki ga odpelje na Japonsko.

"Živjo, Japonska. Živjo, Vissel Kobe. Skupaj bomo uživali v nogometu," je v videu dejal 36-letni nogometaš.

Klub v lasti japonskega milijarderja Hiroshima Mikitanija je pred letošnjo sezono pripeljal Iniesto, leta 2017 pa je pogodbo podpisal z nekdanjim napadalcem Arsenala Nemcem Lukasom Podolskim.

Villa, z 59 goli najuspešnejši napadalec španske izbrane vrste, je od leta 2014, ko je zapustil Španijo in Atletico Madrid, igral za New York City. Pred tem je v Španiji igral za Barcelono in Valencio.