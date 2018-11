Španski zvezdnik zapušča New York, sloviti Nemec ostaja zvest Chicagu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji španski reprezentant David Villa bo v ponedeljek dopolnil 37 let.

Španski napadalec David Villa se je po štirih sezonah v severnoameriški nogometni ligi MLS pri New York City odločil za konec sodelovanja. Villa še ne namerava skleniti tekmovalne poti, naslednjega kluba pa ne želi razkriti. Nekdanji nemški zvezdnik Bastian Schweinsteiger se je odločil za še eno sezono podaljšati pogodbo s Chicago Fire.

Španec David Villa, ki je z reprezentanco leta 2010 osvojil naslov svetovnega prvaka, je za New York v 124 nastopih v ligi MLS zabil 80 golov. Nekaj časa si je delil slačilnico tudi s slovenskim reprezentantom Andražem Struno in italijanskim zvezdnikom Andreo Pirlom.

V polfinalu izgubil proti Atlanti

Španec je v New Yorku sodeloval tudi z Andreo Pirlom. Foto: Reuters Nekdanji napadalec Barcelone, Valencie in madridskega Atletica je v prvi sezoni onstran Atlantika vpisal 18 zadetkov, nato je sledila sezona, v kateri je dal 23 golov ter ekipo prvič popeljal v končnico, hkrati so mu podelili naziv najkoristnejšega igralca (MVP) sezone 2016. V tretji sezoni je zadel 24 golov, v minuli pa se je spopadal tudi s poškodbami, tako da je na 23 tekmah zabil 15 golov.

Villa je s 77 zadetki v rednem delu drugi najboljši strelec lige MLS, gol več ima igralec mestnega rivala New York Red Bulls Bradley Wright-Phillips. NY City se je letos prebil vse do konferenčnega polfinala Vzhoda, v katerem je bil boljši United iz Atlante.

Schweinsteiger ostaja v Chicagu

Svetovni prvak z Nemčijo (2014) Bastian Schweinsteiger, ki je vrhunce kariere doživel v vrstah Bayerna iz Münchna, s katerim je osvojil ligo prvakov, in Manchester Uniteda, pa se je odločil, da bo še za vsaj eno sezono podaljšal sodelovanje z ekipo Chicago Fire, za katero igra od marca 2017.

Bastian Schweinsteiger in Ana Ivanović bosta še nekaj časa živela v vetrovnem velemestu v ZDA. Foto: Getty Images

Bavarec, ki je poročen z nekdanjo številko ena ženskega tenisa Ano Ivanović, je navijače Chicaga navdušil z napovedjo, da je zdaj napočil čas za novo lovoriko, prvo po letu 1998. Chicago je letos ostal brez končnice.