Neverjetna čarovnija Ibrakadabre, s katero je vstopil v svet nesmrtnih #video

Napadalec Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimović je do mejnika, ki sta ga pred njim dosegla le Lionel Messi in Cristiano Ronaldo, prišel s spektakularnim golom iz obrata ob koncu prvega polčasa sobotne tekme med Los Angeles Galaxy in Torontom.

Čarovnija z zunanjim delom stopala

Visoko podajo, ki jo je sprva spremljal s hrbtom proti golu, je preusmeril v mrežo med skokom v obratu, pri čemer je žogo zadel z zunanjim delom stopala. Alex Bono je bil nemočen. "Še nikoli nisem prejel takšnega zadetka," je priznal vratar Toronta.

Gre za 17. zadetek Ibrahimovića v ligi MLS, odkar se je ob začetku sezone marca letos pridružil ekipi iz Los Angelesa. Mojstrovina sicer ni zadostovala za zmago njegovega moštva, ki je proti domačinom iz največjega kanadskega mesta klonilo s 3:5.

Atraktiven zadetek Ibrahimovića na gostovanju v Torontu:

"To je bil instinkt. Takšnih potez ne načrtuješ, to bi bilo nemogoče. Poskušal sem le doseči zadetek. Srečen sem za navijače Toronta, da so videli nekaj povsem novega,'' je pojasnil prvi zvezdnik Los Angeles Galaxy in najbolj prepoznaven obraz lige MLS, ki si je prislužil tudi ovacije navijačev Toronta.

Igralci Toronta si tekme ne bodo zapomnili le po festivalu zadetkov in zmagi (5:3), ampak tudi po Ibrahimovićevi čarovniji. "Vesel sem za Toronto, ker bodo za vedno zapisani kot moja petstota žrtev," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po tekmi v svojem slogu dejal 36-letni Šved.

Los Angeles Galaxy je na gostovanju v Kanadi izgubil s 3:5, za potezo srečanja pa je poskrbel kdo drug kot izkušeni Šved. Foto: Reuters

Dotaknil se je tudi gostovanj v ligi MLS in odnosa z navijači domačih ekip. "Ko gostujemo, navijači gostiteljev postanejo moji navijači. Vidim, kako so navdušeni, ko me vidijo na igrišču. Če zgrešim priložnost, se pretvarjajo, da mi žvižgajo. Tega ne počnejo zares, ampak le zaradi tega, ker bi dokazali zvestobo njihovi ekipi. Globoko v sebi pa vem, da so moji oboževalci," je zaupal Šved, ki je šel s 500. zadetkom po stopinjah Portugalca Ronalda in Argentinca Messija.

Največ golov v dresu PSG

Od svojih 500 zadetkov jih je Ibrahimović 62 dosegel za švedsko reprezentanco, med njimi tudi nepozabnega na tekmi proti Angliji, ko je 14. novembra 2012 zatresel mrežo treh levov z ogromne razdalje z zahtevnimi škarjicami in leta 2013 prejel nagrado puškaš za najlepši zadetek leta, preostale gole pa je dosegel na klubski ravni za švedski Malmö (18), nizozemski Ajax Amsterdam (48), italijanske Juventus (26), Inter Milan (66) in AC Milan (56), špansko Barcelono (22), francoski PSG (156), angleški Manchester United (29) in ameriški Los Angeles Galaxy (17).

Znameniti zadetek Ibrahimovića s škarjicami proti Angliji:

Skandinavec z bosanskimi in hrvaškimi koreninami bo v začetku jeseni dopolnil 37 let.

V noči na nedeljo je v ligi MLS nastopil tudi nekdanji kapetan Olimpije Antonio Mlinar Delamea. Občasni slovenski reprezentant je z New England Revolution gostoval pri moštvu Los Angeles (1:1), igral vso tekmo in osvojil točko.