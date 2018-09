Ibrahimović ostal brez trenerja

Los Angeles je namreč šele osmi v zahodni konferenci, dve mesti za tistimi, ki še vodijo v sklepni del tekmovanja; do konca rednega dela je le še šest tekem. Začasno bo vodenje moštva prevzel dosedanji pomočnik Dominic Kinnear.

Ibrahimović se je ekipi pridružil marca in je njen največji zvezdnik. V 21 tekmah je dosegel 16 golov, a tudi to ni bilo dovolj za boljše dosežke ekipe. Dosedanji trener Schmid je ekipo prevzel šele julija lani, je pa Los Angeles že vodil med letoma 1999 in 2004 in takrat osvojil en naslov prvaka.

Preberite še: