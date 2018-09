Zoran Vulić po enajstih letih znova trener Hajduka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nogometaš in strateg Hajduka Zoran Vulić je po enajstih letih znova prevzel trenerske vajeti pri hrvaškem klubu iz Splita. Njegova pomočnika bosta prav tako nekdanja člana splitskih "bilih" Mladen Pralija in Mario Carević. Slednji je pred štirimi leti igral za novomeško Krko, je sporočil dalmatinski klub.

Vulić je v minuli sezoni vodil grški Apollon iz Aten, pred tem pa moldavski Sherrif, kazahstanski Atayrau, hrvaške klube Split, Istra 1961 in Rijeka ter ruski Luč Energija iz Vladivostoka, bil pa je tudi selektor hrvaške izbrane vrste do 19 let.