Željko Kopić ni več trener Hajduka

Željko Kopić ni več trener hrvaškega nogometnega prvoligaša iz Splita Hajduka. Kopić in klub sta odločitev o sporazumni prekinitvi sodelovanja sporočila danes na uradni strani kluba.

Kopić je ponudil odstop že 20. avgusta, potem ko je nekdanji hrvaški nogometni velikan izpadel v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo in nepričakovano izgubil na Poljudu proti novincu Gorici v četrtem krogu prve hrvaške lige. Za enako potezo se je takrat odločil tudi športni direktor belih, Saša Bjelanović. Predsednik uprave Hajduka Jasmin Huljaj odstopov obeh ključnih mož na klopi takrat ni sprejel.

Ker se je kriza Hajduka le poglobila, sta se predsednik uprave in Kopić dogovorila za sporazumno prekinitev sodelovanje. Do imenovanja novega trenerja bo bele kot začasni trener bržkone vodil Bjelanović, ki še ostaja v Hajduku. Po poročanju hrvaških nogometnih portalov je bil za Kopića usoden domnevni "tajni sestanek" z razvpitim Igorjem Štimcem, ki uživa negativno publiciteto med najbolj gorečimi privrženci nekdanjega hrvaškega ponosa.

Štiridesetletni Kopić je postal novembra lani trener Hajduka ter bele letos popeljal do finala hrvaškega pokala, v katerem pa so bili boljši tekmeci iz Zagreba, nogometaši Dinama. Hajduk v letošnji sezoni na šestih tekmah državnega prvenstva ni vpisal zmage in je trenutno z zgolj štirimi osvojenimi točkami na osmem mestu prvenstvene lestvice. Od zadnjega desetouvrščenega Rudeša Hajduk ločijo le tri točke. Vodilni Dinamo ima na vrhu lestvice deset točk več od Splitčanov.

Nekoč sloviti klub je reševal tudi slovenski trener Marijan Pušnik, ki pa je bil na klopi belih le kratek čas med junijem in decembrom 2016. Pušnika je nasledil španski strokovnjak Joan Carrillo, ki je izgubil zaupanje vodstva splitskega moštva 6. novembra lani.

Kopić je pred prihodom v Split dve sezoni in pol vodil hrvaškega prvoligaša Slaven Belupo, pred tem pa je treniral Cibalijo in Zagreb. Lokalni dalmatinski portal sicer navaja, da naj bi Kopić v jutranjih urah, potem ko je dokončno izgubil zaupanje predsednika uprave kluba, zaradi bolečin v prsih poiskal zdravniško pomoč, a teh navedb niso potrdili.

Kot možni rešitelji Hajduka se v hrvaških medijih omenjajo Igor Tudor, italijanski trener slovenskega rodu Edoardo Edy Reja iz Ločnika pri Gorici in Siniša Oreščanin.