Legendarni angleški kapetan pred šokantnim prestopom v Moskvo

Nekdanji kapetan angleške reprezentance in dolgoletni kapetan Chelseaja John Terry je pri 37 letih tik pred presenetljivim in šokantnim prestopom v vrste nasprotnika Maribora iz prejšnje sezone lige prvakov, moskovskega Spartaka. Z Rusi, ki bodo njegova prva izkušnja s tujino, naj bi podpisal enoletno pogodbo. V vrste ruskega prvoligaša, ki se ponaša z rekordnimi 20 državnimi naslovi, so ga zvabili tudi milijoni.