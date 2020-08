Nekdanji zapornik okrepil Spartak

Zenit, v katerega se je vrnil po 11 mesecih v zaporu, ga je že februarja posodil Sočiju, kateremu je s sedmimi goli v sedmih tekmah pomagal ohraniti prvoligaški status.

"Želim pomagati Spartaku, da se vrne na pota stare slave. Klub mora biti napadalno usmerjen, učinkovit, mora zmagovati, verjamem, da bo z mano to dosegel," je dejal 29-letni napadalec, ki je za Rusijo odigral 48 tekem in dosegel 12 golov. Od leta 2012 do 2016 je nastopil na dveh evropskih in enem svetovnem prvenstvu.

🖥 «Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят» 🤩



Первое интервью Александра Кокорина после перехода в наш клуб 🔴⚪️



➡️ https://t.co/DPwWV1XOwC pic.twitter.com/cWMjKscHbF — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 2, 2020

Oktobra 2018 je skupaj z reprezentančnim kolegom Pavlom Mamajevom v vinjenem stanju najprej napadel šoferja televizijskega voditelja, nato pa sta se razgrajača v kavarni spravila še na vladna uslužbenca. Udarjala sta ju s stoli, kar so posnele tudi kamere. Prislužila sta si 18-mesečno zaporno kazen, a so ju pogojno prej izpustili.

Mamajev je trenutno član Rostova.

