Terryju obračun z Lampardom: Aston Villa znova med premierligaši

Tako Aston Villa kot Derby County sta do finala prehodila težko pot. V polfinalu proti WBA oziroma Leedsu sta preživljala pravo dramo, na koncu pa sta oba kluba le uspela priti do odločilnega srečanja na Wembleyju. Za zmago Aston Ville sta zadela Anwar El Ghazi v 44. in John McGinn v 59. minuti. Za Derby je v 81. minuti zadel Martyn Waghorn, v zadnjih minutah pa nogometaši iz Derbyja niso več našli poti do gola nasprotnikov.

John Terry je dobil obračun z nekdanjim soigralcem in prijateljem Frankom Lampardom. Foto: Reuters

Nogometaši Aston Ville, ki so lani v finalu kvalifikacij morali priznati premoč Fulhamu, se po treh letih tako vračajo v premier ligo, že pred tem so si napredovanje priigrali nogometaši Norwicha in Sheffield Uniteda. Iz premier lige so izpadli Cardiff, Fulham in Huddersfield.

V prihodnji sezoni bo Villa 106. igrala v najvišjem razredu angleškega nogometa, več nastopov od evropskega prvaka iz leta 1982 ima le Everton, ki je 116-krat igral v najboljši angleški ligi.

Vsako sezono se dve najboljši ekipi championshipa samodejno uvrstita v premier ligo. Ekipe, ki redni del prvenstva končajo na mestih od 3. do 6., se uvrstijo v kvalifikacije, zmagovalec pa se uvrsti v elitno angleško ligo. Trije najslabši klubi v premier ligi se preselijo v championship.

