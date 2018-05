John Terry zapustil nekdanjega evropskega prvaka

"V veliko čast in zadovoljstvo mi je bilo braniti barve te ekipe in biti njen kapetan. Celotno sezono smo se borili in trudili po naših najboljših močeh, do vrnitve v premier league, kjer je tudi mesto Aston Villi, pa so nas ločile malenkosti," je za klubsko spletno stran med drugim dejal John Terry, ki ni spregovoril o svoji prihodnosti in morebitnem koncu svoje igralske kariere.

Terry je najbolj zvezdne trenutke v svoji karieri doživel v času, ko je branil barve londonskega Chelseaja. Z njim je leta 2012 osvojil ligo prvakov in leto dni kasneje evropsko ligo, petkrat osvojil premier league v letih 2005, 2006, 2010, 2015 in 2016 ter štirikrat pokal FA v letih 2007, 2009, 2010 in 2012. Za angleško izbrano vrsto je med letoma 2003 in 2012 odigral 78 tekem in dosegel šest golov.